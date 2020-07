W sumie na Covid-19 w USA zmarło 151 241 osób. W ciągu ostatniej doby stwierdzono także 65 846 nowych zakażeń, tym samym ogólna liczba infekcji zwiększyła się do 4,44 mln. To już 13. dzień z rzędu, jak w USA zdiagnozowano ponad 60 tys. zakażeń.

Obecnie epicentrum pandemii w USA jest Floryda, gdzie w ciągu ostatniej doby 216 osób zmarło. W stanie tym w sumie stwierdzono 451 423 zakażenia, a więcej odnotowano jedynie w Kalifornii.

Po poprawie sytuacji epidemiologicznej późną wiosną od drugiej połowy czerwca w USA nastąpił regres. Dotyczy on szczególnie stanów na południu i zachodzie kraju.

Jak prognozuje University of Washington w Seattle, do końca października na Covid-19 w Stanach Zjednoczonych umrze ok. 220 tys. osób.