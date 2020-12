Jak podało w poniedziałek ministerstwo, podpisane w piątek memorandum przewiduje rozwój długotrwałej współpracy dwustronnej przy finansowaniu w Polsce projektów w oparciu o amerykańskie technologie nisko- i zeroemisyjne, w tym energetykę jądrową. Wymienia się też innowacje w energetyce oraz krytyczną infrastrukturę energetyczną obejmującą rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Porozumienie podpisali minister Michał Kurtyka i szefowa EXIM Banku Kimberly Reed. Export-Import Bank of the United States to amerykańska agencja kredytów eksportowych, która ma za zadanie wspieranie eksportu amerykańskich towarów i usług.

Ministerstwo i EXIM Bank zamierzają wspólnie badać możliwości wykorzystania instrumentów finansowania EXIM, takich jak pożyczki, gwarancje i ubezpieczenia, ale także innych możliwych innowacyjnych narzędzi dla finansowania realizacji projektów objętych zakresem porozumienia.

Jak zaznaczyło ministerstwo, porozumienie będzie wspierać transformację energetyczną Polski, w szczególności projekty strategiczne takie jak „Program polskiej energetyki jądrowej".

Reklama

Memorandum wpisuje się w pogłębianie współpracy pomiędzy Polską i USA w dziedzinie energetyki jądrowej zgodnie z zapisami umowy międzyrządowej ws. współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce.

Według ministerstwa, memorandum stanowi też znaczący wyraz zaangażowania strony amerykańskiej, „nie tylko jako dostawcy technologii, ale partnera przygotowującego kompleksową ofertę, łącznie z komponentem wsparcia w obszarze finansowania inwestycji”. Co jest zgodne z oczekiwaniami strony polskiej wyrażonymi w zaktualizowanym PPEJ - podkreślił resort.

Zaznaczył też, że na jego podstawie zostaną podjęte szczegółowe rozmowy między instytucjami polskimi i amerykańskimi na temat finansowania projektu.

W czasie wizyty w Polsce w zeszłym tygodniu szefowej EXIM Banku podpisano też m. in. porozumienie o współpracy z BGK, które ma zwiększyć możliwości wsparcia polskich i amerykańskich eksporterów.

Kimberly Reed przeprowadziła szereg rozmów na inne tematy. Jak informował EXIM, chodziło o wzmacnianie polsko-amerykańskich stosunków i współpracy w takich obszarach jak Trójmorze czy bezpieczeństwo energetyczne, w tym energetyka jądrowa.

Kimberly Reed spotkała się m. in. z pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim i z członkiem zarządu NBP Martą Gajęcką.