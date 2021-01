Szwedzki wniosek o przyjęcie do NATO „wpłynąłby na całą architekturę polityki bezpieczeństwa w naszej części Europy,” - powiedział Hultqvist w czwartkowym wywiadzie. „Przede wszystkim wywarłaby bardzo silną presję na Finlandię, która ma długą granicę z Rosją”.

„Dążymy do stabilności i przewidywalności,” - powiedział Hultqvist. „Dlatego uważamy, że nie należy zmieniać podstawowych doktryn polityki bezpieczeństwa. Zdecydowaliśmy się rozwinąć narodowy potencjał militarny bez współpracy z innymi krajami.”

Po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku Szwecja i Finlandia, dwa skandynawskie kraje będące poza NATO, zintensyfikowały wspólne ćwiczenia wojskowe z sojuszem północnoatlantyckim. Z wyników badań opublikowanych w poniedziałek przez gazetę Dagens Nyheter społeczny sprzeciw wobec przystąpienia Szwecji do NATO spadł do 35 proc. Jest to najniższy poziom przynajmniej od grudnia 2014 roku. Liczba zwolenników dołączenia do sojuszu wzrosła do 33 proc., a udział niezdecydowanych pozostał na poziomie 32 proc.

W grudniu szwedzki parlament zatwierdził największy wzrost wydatków na zbrojenia od 70 lat. Jednak ich wartość nie osiągnie nałożonego przez NATO poziomu 2 proc. krajowego PKB. 40-procentowy wzrost wydatków na obronność do 2025 roku jest odpowiedzią na pogarszającą się sytuację w zakresie bezpieczeństwa i „nie stanowi prowokacji wymierzonej w kogokolwiek,” - powiedział Hultqvist. Przywołując wydarzenia na Ukrainie, Białorusi i Gruzji szwedzki minister obrony dodał, że Rosja pokazała, iż „jest gotowa użyć siły militarnej do osiągnięcia celów politycznych”.

Zdaniem rzeczniczki rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Marii Zacharowej, decyzja Szwecji dotycząca podniesienia wydatków „nie może nie budzić niepokoju”. „Te wymyślone fobie antyrosyjskie w dużym stopniu pochodzą przede wszystkim spoza Sztokholmu, głównie ze strony sojuszu północnoatlantyckiego,”- powiedziała w październiku 2020 roku.

Finlandia przyjęła już tak zwaną opcję NATO. Według Hultqvista szwedzki rząd mniejszościowy zajmie stanowisko w tej sprawie „we właściwym czasie”.