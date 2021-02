Stacjonowanie wojsk USA poza granicami kraju powinno odpowiadać globalnym interesom Stanów Zjednoczonych i w takim duchu będę doradzał prezydentowi, który jest głównodowodzącym naszymi siłami zbrojnymi - podkreślił Austin.

Szef resortu obrony odniósł się też do czwartkowego wystąpienia prezydenta Bidena w Departamencie Stanu, w którym szef państwa nakreślił główne kierunku polityki zagranicznej.

"Zapowiedź prezydenta Bidena o przywróceniu amerykańskiego przywództwa na arenie międzynarodowej, a w szczególności jego przeświadczenie, że dyplomacja powinna być instrumentem pierwszego wyboru, gdy chodzi o stosunki międzynarodowe, daje poczucie pewności nie tylko nam - mężczyznom i kobietom zatrudnionym w strukturach departamentu Obrony, ale i szeregowym obywatelom" - zaznaczył generał.

Odnosząc się do czwartkowej zapowiedzi prezydenta Bidena, że proces wycofywania części żołnierzy USA z Niemiec będzie poprzedzony dokładną analizą sytuacji, szef Pentagonu przypomniał, że obecny kompleksowy przegląd obecności amerykańskiej za granicą został zainicjowany jeszcze za rządów prezydenta Trumpa w związku z jego decyzjami o zmniejszeniu kontyngentu amerykańskiego w Niemczech i wycofaniu jednostek amerykańskich z Afganistanu.

W czerwcu 2020 r. Donald Trump zapowiedział redukcję amerykańskiego kontyngentu w RFN z 36 tys. do 25 tys. żołnierzy Zdecydował się na ten kroku przekonany, że Niemcy przeznaczają nieproporcjonalnie mało środków na cele obronne. Spośród 12 tys. amerykańskich żołnierzy, których Trump chciał wycofać z Niemiec, 5600 miało trafić do innych krajów NATO, w tym - do Polski.

Sam przegląd obecności wojskowej USA za granicą będzie kontynuowany - podkreślił w czwartek gen. Austin, dodając, że sojusznicy Ameryki zostaną włączeni w ten proces.

Agencja Associated Press podała w czwartek z powołaniem się na rzecznika Pentagonu Johna Kirby, że kwestia dyslokacji wojsk USA w Niemczech był przedmiotem ubiegłotygodniowych rozmów gen. Lloyda Austina z szefową niemieckiego resortu obrony Annegret Kramp-Karrenbauer.

Szef Departamentu Obrony USA zapewnił niemiecką minister, że "niezależnie od tego, jaka decyzja zostanie podjęta, będzie ona wypracowana w ścisłym porozumieniu z nią i z jej rządem" - pisze AP.

Amerykański generał miał też podkreślić, że bardzo wysoko ocenia wsparcie, jakie USA otrzymywały ze strony Niemiec przez długie lata i "bardzo doceniają Niemcy, jako miejsce stacjonowania amerykańskich wojsk w Europie".