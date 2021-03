Dow Jones Industrial zwyżkował 293 punkty, czyli 0,90 proc., do 32.778,64 pkt.

S&P 500 wzrósł 0,10 proc., do 3.943,34 pkt.

Nasdaq Composite stracił 0,59 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.319,87 pkt.

"Wyższe rentowności i mniej gołębia polityka banków centralnych są obecnie traktowane jako największe zagrożenie dla aktywów ryzykownych. Wraz z przyjęciem pakietu stymulującego i nabierającym tempa szczepieniom w USA, liczba innych czynników ryzyka spadła" - uważa Ralf Preussr, strateg rynków obligacji Bank of America.

Ned Davis Research wyliczył, że jeśli rentowności amerykańskich obligacji dojdą do 2 proc., to indeks Nasdaw spadnie 20 proc. Obecnie rentowności 10-letnich papierów wynoszą około 1,64 proc.

„Niedawno byliśmy świadkami pewnych nieregularnych ruchów na rynku w różnych klasach aktywów i sektorach rynków kapitałowych. Czas na przetrawienie ostatnich wahań wydaje się zatem logiczny i zdrowy” - dodał analityk Barclays Emmanuel Cau, komentując spokojniejszy przebieg piątkowej sesji na Wall Street.

Na czele najmocniej spadających firm były w piątek spółki technologiczne. Po około 2-3 proc. zniżkowały m.in. akcje Tesli, Facebooka i Netflixa, Apple, Amazona i Microsoftu.

Analitycy wskazują, że szybki wzrost rentowności obligacji wywiera presję na spółkach technologicznych od początku marca, ponieważ zmniejsza on względną wartość przyszłych zysków.

„Wyższe rentowności, przez mniej gołębie banki centralne są obecnie uważane za największe zagrożenie dla ryzykownych aktywów” - powiedział Ralf Preusser, strateg w Bank of America.

Rosnące rentowności pomagają natomiast akcjom banków. Goldman Sachs i JPMorgan zyskały po około 2 proc.

Dzięki przyjęciu pakietu wsparcia dla amerykańskiej gospodarki zyskiwały akcje spółek przemysłowych, wśród nich Boeing wzrósł 6 proc., a Caterpillar ponad 4 proc.

Notowania Novavax szły w górę o 9 proc. Szczepionka amerykańskiej firmy przeciwko Covid-19 jest w 96 proc. skuteczna w zapobieganiu chorobie, wywołanej przez oryginalną wersję koronawirusa. Koncern ma nadzieje wkrótce rozpocząć starania o autoryzację w różnych krajach.

Akcje Johnson & Jognson rosły 0,5 proc. Komisja Europejska dopuściła w czwartek do obrotu na terytorium Unii Europejskiej szczepionkę przeciw Covid-19 tej firmy.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w lutym wzrosły o 0,5 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 2,8 proc. Analitycy spodziewali się, że PPI wzrośnie o 0,5 proc. mdm, a po wyłączeniu cen żywności i energii oczekiwali +0,2 proc. mdm wobec, odpowiednio: +1,3 proc. i +1,2 proc. miesiąc wcześniej.

„Ryzyko wzrostu inflacji idzie w górę ze względu na skok podaży pieniądza w wyniku stymulacji oraz przewidywany wzrost popytu, który możemy zaobserwować, gdy gospodarka powoli się odblokowuje” - powiedział Jonathan Bell, dyrektor ds. inwestycji w Stanhope Capital.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w marcu wzrósł do 83 pkt. z 76,8 pkt. miesiąc wcześniej - podano we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano 78,5 pkt.

Prezydent USA Joe Biden złożył w czwartek podpis pod gigantycznym pakietem gospodarczym na czas epidemii koronawirusa. Ustawa przewiduje rządowe wsparcie warte 1,9 bln USD, w tym po 1.400 USD jednorazowego świadczenia dla dorosłych Amerykanów zarabiających poniżej 75 tys. USD rocznie. Pierwsze przelewy na konta obywateli USA rząd ma zacząć wysyłać już w marcu.

Na mniej niż tydzień przed wygaśnięciem nadprogramowego wsparcia dla bezrobotnych ustawa przewiduje przedłużenie go do września. Do tego czasu osoby bezrobotne otrzymywać mają dodatkowe 300 dolarów tygodniowo do swoich podstawowych zasiłków. Dla tych, którzy mają problemy z opłatą czynszu na czas, wyasygnowano 20 miliardów USD.

Pakiet przeznacza także dodatkowe środki z budżetu na finansowanie kampanii szczepień, a także lekarstw i usług medycznych związanych z epidemią. Uzupełniające fundusze otrzymają władze stanowe, szkoły oraz przedsiębiorstwa.

W czterech przegłosowanych przez Kongres pakietach na krótko po wybuchu epidemii rozdysponowano prawie 3 biliony dolarów, co łącznie stanowiło największy w historii bodziec finansowy dla amerykańskiej gospodarki i ok. 14 proc. PKB USA.

„Bodziec jest znacznie większy niż oczekiwano na początku roku. Jego zapisy mogą również bardzo sprzyjać konsumpcji i wzrostowi PKB” – powiedział Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management.

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 118,65 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 2,631 mln.

W USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1.552 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 62.689 kolejnych osób. Placówka naukowa z Baltimore powiadomiła, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 29,3 mln przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 530,8 tys.