Wybudowana przy wsparciu rządu federalnego w ramach programu produkcji szczepionek przeciwko Covid-19 fabryka Emergent BioSolutions w Baltimore produkowała szczepionki zarówno na zlecenie farmaceutycznej części amerykańskiego koncernu J&J, jak i dla brytyjsko-szwedzkiej AstraZeneki.

W środę ogłoszono, że pracownicy firmy popełnili błąd, mieszając ze sobą składniki dwóch szczepionek. Do pomyłki doszło jeszcze w lutym br., ostatecznie za wadliwe uznano 15 mln dawek preparatu J&J, które nigdy nie zostały wykończone, rozlane do fiolek i nie opuściły fabryki. Sprawa jest badana przez amerykańskie organy kontrolne. Na rynek nie wypuszczono jeszcze żadnej z wyprodukowanych w tej fabryce partii szczepionek J&J.

W sobotę ministerstwo zdrowia USA zdecydowało się na przekazanie odpowiedzialności za produkcję w fabryce firmie J&J, co spółka potwierdziła w komunikacie. Usunięcie z fabryki produkcji substancji AstraZeneca pozwoli uniknąć w przyszłości takich wypadków - pisał dziennik "The New York Times", powołując się na wysokich urzędników amerykańskiego rządu.

Preparat J&J jest jedną z trzech szczepionek dopuszczonych do użycia w USA, substancja AstraZeneki nie ma jeszcze takiego zatwierdzenia.

J&J zobowiązał się dostarczyć do końca maja blisko 100 mln dawek, chociaż firma ma cały czas różne kłopoty z produkcją - zauważa gazeta. Dodaje, że to również kolejny cios dla AstraZeneki, obciążonej już oskarżeniami o podawanie niepełnych danych regulatorowi w USA i doniesieniami o potencjalnych groźnych skutkach ubocznych. Cała sytuacja to także porażka wizerunkowa Emergent BioSolutions - ocenia "The New York Times".