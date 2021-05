Błaszczak pytany był w poniedziałek w Polsat News o relacje ze Stanami Zjednoczonymi po przejęciu prezydentury przez Joe Bidena.

"Prezydent Stanów Zjednoczonych kontaktował się z panem prezydentem RP Andrzejem Dudą na zasadzie listowej, były przekazywane te informacje w jedną i w drugą stronę, więc konsultacje są" - odpowiedział szef MON.

Według niego to kontynuacja wzajemnych relacji. "Mogę powiedzieć za swoją dziedzinę, a więc jeżeli chodzi o obronność, że mamy kontynuację procesów, które zostały rozpoczęte można powiedzieć wprost za czasów prezydenta Baracka Obamy. Joe Biden był wówczas wiceprezydentem, dzisiaj jest prezydentem Stanów Zjednoczonych" - powiedział Błaszczak.

Jak podkreślił, "procesy te rozpoczęły się w 2016 roku szczytem NATO w Warszawie i postanowieniami tego szczytu związanymi z obecnością wojsk amerykańskich w Polsce". "Wojsk polskich również na Łotwie czy w Rumunii, a potem tylko ten proces przybierał na sile" - ocenił minister.

Przypomniał, że 15 sierpnia ubiegłego roku podpisał umowę z USA, na podstawie której zwiększona została liczebność wojsk amerykańskich w Polsce. "Nadany został trwały charakter obecności wojsk amerykańskich w Polsce" - zaznaczył Błaszczak.

Minister pytany, czy podobnie jak zapowiedział to Joe Biden i NATO, że do 11 września wycofają się z Afganistanu, czy również i my wycofamy swoje wojska, powiedział: "Tak, plany są skoordynowane. W myśl zasady, że razem weszliśmy do Afganistanu, razem przystosowywaliśmy nasze wojsko do sytuacji i razem z Afganistanu wychodzimy, a więc te plany są skoordynowane".

Biały Dom zapowiedział, że do 11 września br. – 20. rocznicy ataków terrorystycznych – amerykańskie wojska opuszczą Afganistan. Amerykańska administracja podkreśliła, że decyzja została skonsultowana z sojusznikami z NATO. Decyzję o zakończeniu zaangażowania w Afganistanie oficjalnie ogłosił prezydent Joe Biden.

Decyzję o zakończeniu misji Resolute Support i wycofaniu sojuszniczych wojsk ogłosiła także Rada Północnoatlantycka – organ decyzyjny NATO złożony z ministrów spraw zagranicznych i obrony państw członkowskich.

Polskie wojsko brało udział w misjach w Afganistanie od 2001 r., początkowo w ramach prowadzonej przez USA operacji Enduring Freedom, później w składzie sojuszniczych sił ISAF – w czasie tej misji Polacy odpowiadali za prowincję Ghazni – a od 2015 r., po zakończeniu misji ISAF, wystawiała kontyngent w doradczo-szkoleniowej misji Resolute Support.