"Uczniowie korzystają na uczeniu się bezpośrednio na miejscu i bezpieczny powrót do bezpośredniego nauczania jesienią jest priorytetem" - oznajmiła federalna agencja. Jak dodała, powrót do normalnego nauczania jest priorytetem nawet jeśli szkoły nie są w stanie wprowadzić wszystkich środków zapobiegawczych.

To zmiana dotychczasowej polityki, która większy nacisk kładła na unikanie szerzenia się wirusa, czego rezultatem było pełniejsze korzystanie ze zdalnej nauki.

CDC podkreśla, że główną strategią przeciwdziałania Covid-19 są szczepienia, choć są one na razie dostępne tylko dla dzieci powyżej 12 roku życia. Instytucja zaleca noszenie maseczek przez osoby niezaszczepione i utrzymywanie dystansu między dziećmi. Kwestię weryfikacji szczepień pozostawia samym szkołom. Agencja zaleciła też okręgom szkolnym kierowanie się danymi w decyzjach dotyczących rozluźniania lub zaostrzania reżimu sanitarnego.

Zalecenia CDC nie są wiążące dla szkół, lecz w praktyce wiele szkół kieruje się nimi w swoich decyzjach.

Nowe rekomendacje pojawiają się w momencie, kiedy liczba nowych przypadków Covid-19 zaczęła wzrastać w wielu stanach. Średnia liczba nowych zakażeń to obecnie ok. 14 tys. i w skali kraju jest to wzrost o 20 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia. W niektórych stanach, jak np. w Nevadzie, wzrost wyniósł ponad 100 proc.