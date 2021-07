Miliony Amerykanów otrzymały w czwartek pierwsze miesięczne wypłaty z tytułu nowych świadczeń na dzieci w wysokości do 600 dolarów od dziecka. Według prezydenta USA Joe Bidena przyczyni się to do największego w historii skokowego zmniejszenia ubóstwa dzieci.

Wypłaty to efekt przyjęcia przez Kongres w marcu planu stymulacyjnego dla gospodarki (American Rescue Plan) wartego 1,9 bln dolarów. Ustawa zwiększyła dotychczasową ulgę podatkową (Child Tax Credit) w wysokości 2 tys. dolarów do 3 tys. lub 3,6 tys. od każdego dziecka do 17. roku życia, umożliwiła wypłacanie jej w miesięcznych ratach i udostępniła je w pełni także tym, którzy nie płacili żadnych podatków federalnych ze względu na niskie dochody. Ze świadczenia w pełnej kwocie mogą skorzystać rodziny zarabiające poniżej 150 tys. dolarów rocznie, czyli zdecydowana większość mieszkańców kraju. Reklama "To jest historyczny dzień (...) By dać wam wyobrażenie, jaki wpływ będzie miała ta ulga podatkowa: spowoduje ona największy jednoroczny spadek ubóstwa dzieci w historii USA" - oznajmił Biden w czwartek. "To sprawi, że ciężko pracujący rodzic będzie mógł powiedzieć swojemu dziecku: +Kochanie, teraz możemy ci kupić ten nowy aparat na zęby. Możemy zapisać cię na korepetycje, żeby pomóc ci w lekcjach matematyki, w których masz trudności. Możemy kupić ci sprzęt sportowy, żeby zapisać cię do twojej pierwszej drużyny sportowej+" - mówił prezydent w Białym Domu. Z niektórych szacunków wynika, że dzięki reformie liczba dzieci żyjących w USA poniżej granicy ubóstwa może zmniejszyć się o połowę. Choć według obecnego prawa rozszerzone świadczenia mają obowiązywać tylko przez rok, we wtorek Demokraci w Senacie zapowiedzieli zgłoszenie ustawy budżetowej, która ma wprowadzić ją na stałe.