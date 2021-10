"To zasadniczo zmieni życie milionów ludzi na lepsze. (…) To ramy, które pozwolą stworzyć miliony miejsc pracy, rozwijać gospodarkę, inwestować w nasz naród i naszych ludzi” - powiedział Biden w Białym Domu przed wylotem do Europy na audiencję w Watykanie u papieża Franciszka oraz spotkania z przywódcami światowymi na szczycie G20 w Rzymie i podczas konferencji klimatycznej w Glasgow.

Prezydent przekonywał, że program jest możliwy do sfinansowania, a także odpowiedzialny z punktu widzenia polityki fiskalnej.

„17 laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii oceniło, że obniży to presję inflacyjną na gospodarkę" – przypomniał.

Prezydent ocenił, że gospodarka świetnie funkcjonuje dla najbogatszych, kosztem coraz trudniejszych warunków, w jakich żyje klasa średnia i ludzie biedniejsi.

Wskazywał na perypetie wielu Amerykanów, w tym niedostatki w zakresie usług zdrowotnych w zestawieniu z sytuacją mieszkańców wielu innych rozwiniętych krajów.

Zwrócił uwagę na anomalie podatkowe. Zaznaczył, że 55 amerykańskich firm, osiągających największe, miliardowe dochody w ogóle nie płaciło podatków.

Biden podkreślił, że brak innowacji w USA w wielu dziedzinach utrudnia rywalizację gospodarczą z Chinami.

Prezydent nazywał przedstawiony projekt krokiem historycznym, mającym zapoczątkować fundamentalne zmiany sposobu, w jaki rząd służy amerykańskiemu społeczeństwu.

"Agenda, która jest w tych projektach ustaw, stanowi odzwierciedlenie tego, na co głosowało 81 mln ludzi. Ich głosy zasługują na to, by były usłyszane, a nie negowane" – argumentował prezydent.

Wyjaśnił, że plan ten jest wynikiem wielu miesięcy pracy i kompromisów.

Według Białego Domu pakiet o wartości 1,8 mld dolarów przewiduje m.in. zapewnienie przedszkoli wszystkim dzieciom w wieku trzech i czterech lat, opiekę nad dziećmi po przystępnych cenach, a także świadczenia zdrowotne dla seniorów. Przewidziane jest też przedłużenie o rok ulgi podatkowej dla rodzin zarabiających mniej niż 150 tys. dolarów rocznie.

W kwestii ochrony środowiska, projekt przedłuża o 10 lat okres obowiązywania ulg podatkowych w wysokości 320 mld dolarów na produkcję czystej energii i pojazdów ekologicznych. Oferuje zachęty do przeciwdziałania ekstremalnym zjawiskom pogodowym i zanieczyszczeniom. Zachęca do lepszego wykorzystania m.in. energii słonecznej i technologii "nowej generacji".

Amerykańskie media, powołując się na uczestników wcześniejszego czwartkowego spotkania z ustawodawcami na Kapitolu, podkreślają, że Biden podczas pobytu w Europie chce dowieść, że Ameryka czyni postępy, aby pokazać światowym przywódcom, w tym Rosji i Chinom, że kraje demokratyczne wciąż się rozwijają.

"Jesteśmy w punkcie zwrotnym. (...) Reszta świata zastanawia się, czy jesteśmy w stanie funkcjonować" – powiedział prezydent.