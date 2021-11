Nie ma powodu, by doszło do konfliktu z Chinami, ale jasno powiedziałem prezydentowi Xi, że oczekuje, że będzie trzymał się zasad - oświadczył we wtorek prezydent USA Joe Biden w Glasgow podczas konferencji COP26. Jak dodał, zarówno Chiny, jak i Rosja popełniły błąd, ignorując konferencję klimatyczną.

"Odbyłem godziny rozmów z Xi (...), jasno powiedziałem mu, że to jest rywalizacja, a nie konflikt i nie ma powodu, by z tego powstał konflikt" - powiedział Biden. "Ale powiedziałem mu też, że oczekujemy, że będzie trzymał się zasad dotyczących międzynarodowej przestrzeni powietrznej, szlaków morskich itd." - dodał. Reklama Biden podkreślił, że "jedyną rzeczą gorszą od zamierzonego konfliktu jest konflikt niezamierzony", a jego przyszłe wirtualne spotkanie z Xi ma dotyczyć uniknięcia takiego scenariusza. Prezydent dodał, że liderzy Chin i Rosji popełnili duży błąd, nie pojawiając się w Glasgow podczas konferencji klimatycznej. "Reszta świata spojrzy na nich i powie: +jaką wartość dodaną dają Chiny+?" - zauważył. (PAP)