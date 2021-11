"Ma najniższe notowania w tym okresie kadencji spośród wszystkich współczesnych prezydentów z wyjątkiem Trumpa. Badania wykazały, że ocena działalności prezydenta jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wybory do Kongresu w połowie prezydenckiej kadencji" – podkreślił dziennik.

Reklama

Gazeta przypomina, że poparcie dla Bidena spadło zwłaszcza wśród niezależnych wyborców. Rok temu, wyjaśnia, zapewnili mu zwycięstwo nad ówczesnym prezydentem Donaldem Trumpem.

Prawie połowa ankietowanych, 46 proc. – w tym 16 proc. tych, którzy na niego głosowali – twierdzi, że Biden spisał się gorzej jako prezydent niż się spodziewali. Niezależni wyborcy uznali (44 proc. do 6 proc.), że jego prezydentura jest gorsza niż oczekiwali.

Prawie dwie trzecie Amerykanów (64 proc.) nie chce, by Biden ubiegał się o drugą kadencję w 2024 roku. Podziela tę opinię 28 proc. Demokratów.

Jednocześnie przeciwnych reelekcji Trumpa jest 58 proc. biorących udział w sondażu, w tym 24 proc. Republikanów.

"Gdyby wybory odbywały się dzisiaj, ankietowani zagłosowaliby na republikańskiego kandydata do Kongresu, a nie na Demokratę w stosunku 46 proc. do 38 proc. Byłoby to dobrą wróżbą dla GOP liczącej na zdobycie większości w Izbie Reprezentantów i Senacie. (…) Musi zdobyć tylko pięć więcej miejsc w Izbie i jedno w Senacie, by przejąć kontrolę w Kongresie" – podkreśla "USA Today".

Dziennik zwraca uwagę, że zdaniem 66 proc. Amerykanów kraj wkroczył na złą drogę. Tylko według 20 proc. podąża w dobrym kierunku.

Projekt ustawy infrastrukturalnej, który przeszedł w piątek z poparciem obu partii, zyskał uznanie respondentów w stosunku 61 proc. do 32 proc. Jej zwolennikami jest jedna trzecia Republikanów – wynika z badania opinii publicznej.

Ustawa przewiduje m.in. wyasygnowanie ok. 1,2 bln dolarów w ciągu 7 lat, w tym 110 mld dolarów na remonty dróg i mostów, 66 mld na kolej, 65 mld na rozszerzenie sieci internetu szerokopasmowego, 65 mld na odnowę sieci energetycznej, 50 mld na ochronę przed zmianami klimatu i 40 na transport publiczny.

"Amerykanie są natomiast mocno podzieleni w sprawie projektu ustawy "Build Back Better" (lepiej odbuduj) forsowanej kosztem 1,85 bln dolarów w Kongresie przez Demokratów. W sondażu popiera ją 47 proc. respondentów, a 44 proc. jest przeciwnych" – pisze "USA Today".

Przypomina, że projekt przewiduje ponad 500 mld dolarów na finansowanie zmian klimatycznych i czystej energii. O rok przedłużyłaby ulgi podatkowe dla rodzin z dziećmi, rozszerzyłby zakres Medicaid (ubezpieczenia dla ubogich). Do Medicare (ubezpieczenia dla seniorów) dołączyłaby świadczenia dla osób mających problemy z słuchem i finansowałaby przystępne programy mieszkaniowe.

"USA Today" zaznaczył, że Trump nie zyskał na kłopotach Bidena. Dwie trzecie ankietowanych twierdzi, że ich opinia o byłym prezydencie się nie zmieniła, 14 proc. ma lepszą, a 19 proc. gorszą.