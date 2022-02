Prezydent Joe Biden formalnie zatwierdził wysłanie dodatkowych 2 tys. żołnierzy do Polski oraz kilku tysięcy do innych krajów wschodniej flanki NATO - podała w środę CNN. Nowe siły zostaną wysłane w ramach dwustronnych ustaleń i mają trafić do Europy w ciągu najbliższych dni.

Według źródeł telewizji, poza 2-tysięcznym kontyngentem, który ma zostać skierowany do Polski, kilka tysięcy żołnierzy ma trafić do Rumunii i innych państw na południowym wschodzie Europy. Reklama Tymczasem "Wall Street Journal" podaje, że do Polski trafią żołnierze z Fort Bragg w Karolinie Północnej, gdzie mieści się kwatera główna elitarnej 82. dywizji powietrznodesantowej, stanowiącej siły szybkiego reagowania. Dodatkowo do Rumunii ma trafić 1000 żołnierzy USA stacjonujących obecnie w Niemczech. Oficjalnie Pentagon może oznajmić decyzję już w środę o godz. 16. czasu polskiego podczas zwołanej konferencji prasowej. Polecamy: Ukraina w NATO? Władze Sojuszu i USA wysłały pismo do Putina