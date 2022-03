"Dziś w terminalu LNG Calcasieu Pass w Luizjanie załadowano 1-szy ładunek skroplonego gazu ziemnego. Tankowiec Yiannis opuścił już terminal w Cameron i znajduje się w Zatoce Meksykańskiej" - wskazała spółka PGNiG we wtorkowym wpisie na Twitterze. Firma dodała, że rozpocznie regularny odbiór LNG z Calcasieu Pass od 2023 r.

Amerykański koncern Venture Global LNG otrzymał zezwolenie na pierwszy załadunek LNG w terminalu Calcasieu Pass w połowie lutego. Według agencji Reutera obiekt rozpoczął produkcję LNG około 19 stycznia br. Dodano, że Venture Global instaluje w Calcasieu 18 modułowych urządzeń skraplających skonfigurowanych w dziewięciu blokach, by produkować rocznie ok. 10 mln ton LNG. Analitycy szacują koszt budowy obiektu na ok. 4,5 mld dol.