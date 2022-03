Stany Zjednoczone poinformowały we wtorek o nowej kolumnie rosyjskich wojsk, zbliżającej się do Kijowa z północnego wschodu. Według Pentagonu główna kolumna sił Rosji, nadciągających do stolicy z północy, stoi od kilku dni w bezruchu.

"Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że Rosjanie zaczynają próbować posuwać się w kierunku Kijowa z północnego wschodu" - powiedział dziennikarzom wysoki rangą urzędnik ministerstwa obrony USA, którego cytuje agencja AFP. "Oceniamy, że siły te znajdują się około 60 km od miasta" – dodał, ale nie sprecyzował, ile pojazdów liczy nowa rosyjska kolumna. Według niego Rosjanie są sfrustrowani sytuacją na północ od Kijowa, gdzie ich natarcie na stolicę nie poczyniło większych postępów od kilku dni z powodu ukraińskiego oporu oraz problemów logistycznych i zaopatrzeniowych. Według urzędnika Pentagonu kolumna z północnego wschodu jest częścią "wysiłków" Moskwy, aby "okrążyć Kijów i zmusić go do kapitulacji". "Ponieważ nie poczynili takiego postępu geograficznego, na jaki liczyli, nasilili atakowanie miasta mieszanką pocisków, rakiet, ognia artyleryjskiego i nalotów" - zaznaczył. "Wzmagają presję na Kijów, nadal uważamy, że jest to jeden z ich głównych celów" - mówił amerykański urzędnik, cytowany przez AFP.