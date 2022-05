Drugi, jeszcze poważniejszy problem sprowadza się do tego, że świat po prostu tak nie działa. Nawet jeśli założymy, że historia zaczęła się wczoraj – a Niemcy i Francja powinny ponieść karę za swoją naiwność wobec Rosji – to ich geografii i potencjału gospodarczego nie da się tak po prostu wymazać z mapy. Nawet jeśli udałoby się doprowadzić do ich politycznej marginalizacji, dalej będą to największe gospodarki kontynentu i ekonomiczne lokomotywy przyszłej transformacji. Recesja w Niemczech i Francji będzie niosła za sobą negatywne skutki dla całej UE. Dziś możemy się w Warszawie cieszyć z ośmieszania naszego zachodniego sąsiada, ale nie będzie nam do śmiechu, gdy jego kłopoty gospodarcze zaczną się negatywnie odbijać również na naszym wzroście czy przyszłych budżetach UE. Inaczej byłoby, gdyby w Unii wciąż była Wielka Brytania. Ale to przeszłość – i pretensje o to należy kierować raczej do brexitowców niż Berlina.