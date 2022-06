"Będziemy pracować nad porozumieniem, by zwiększyć liczbę niszczycieli stacjonujących w bazie marynarki wojennej Rota, co wzmocni nasze relacje obronne" - powiedział Biden podczas wspólnego wystąpienia po spotkaniu z Sanchezem w pałacu Moncloa w Madrycie. Prezydent nie sprecyzował, o ile ma zwiększyć się liczba okrętów w bazie na południowym krańcu Hiszpanii, ale jego doradca Jake Sullivan zapowiedział, że chodzi o dodanie dwóch dodatkowych niszczycieli do obecnych czterech.

Reklama

Biden podziękował Sanchezowi za wysłanie dodatkowych sił do natowskiego kontyngentu na Łotwie i zapowiedział ogłoszenie dodatkowego wzmocnienia wschodniej flanki w środę podczas szczytu NATO.

Reklama

"Rezultat jest taki: razem, Sojusz wzmacnia swoją obronność przeciwko zagrożeniom ze Wschodu i wyzwaniom z Południa" - podkreślił amerykański prezydent. Przywódca podziękował też hiszpańskiemu premierowi za wysyłanie broni Ukrainie oraz omówił z nim dalsze działania w tym kierunku. Sanchez oznajmił, że USA mogą liczyć na Hiszpanię jako sojusznika.

Obaj przywódcy podpisali też wspólne oświadczenie rządów USA i Hiszpanii na temat wzmocnienia współpracy obronnej, handlowej, technologicznej, a także w sprawie bezpieczeństwa energetycznego, wyzwań związanych z migracją, obrony demokracji i praw człowieka, a także przeciwdziałania zmianom klimatu.

Podczas swojej wizyty w Madrycie Biden weźmie udział w trwającym do czwartku szczycie przywódców państw NATO.

Oskar Górzyński