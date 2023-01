To, że Fed spowolni w tym roku tempo podnoszenia stóp, było już od dawna oczywiste dla uczestników rynku. Kolejnym etapem będzie zapewne okres pozostawienia przez jakiś czas stóp procentowych na niezmienionym poziomie, a dopiero po tym „ruch” w odwrotnym kierunku. Na reakcję giełd na te spadki zazwyczaj trzeba było w przeszłości poczekać co najmniej kilka tygodni.

Z prognoz opublikowanych w połączeniu z posiedzeniem FOMC, które odbyło się 13-14 grudnia wynika, że żaden członek komitetu nie uważa, by obniżenie stóp w tym roku było dobrą decyzją. W odniesieniu do 2024 roku ich zdanie jest w tym zakresie bardzo podzielone. Zgoda co do rozpoczęcia obniżek stóp pojawia się dopiero w odniesieniu do 2025 roku. Szczegółową prognozę prezentuje poniższa infografika: