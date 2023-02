Tuż przed pierwszą rocznicą agresji Rosji na Ukrainę do Kijowa zaczęli zjeżdżać światowi przywódcy. W poniedziałek niespodziewaną wizytę złożył prezydent USA Joe Biden. Premier Włoch Giorgia Meloni przyleciała we wtorek. A premier Hiszpanii Pedro Sanchez zaplanował spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na czwartek 23 lutego. Miał to być sygnał dla Moskwy, że Zachód nadal wspiera Ukrainę.

Wojenna rzeczywistość w pigułce

Polska liderem

Politycy i gwiazdy ekranu

Zełeński za granicą Reklama Jak wynika z danych opublikowanych na stronie Kancelarii Prezydenta Ukrainy, mimo trwającej od roku wojny Zełenski był niezwykle często odwiedzany przez zagranicznych oficjeli. Jako pierwsi zagraniczni przywódcy w Kijowie pojawili się premierzy: Polski - Mateusz Morawiecki, Czech - Petr Fiala i Słowenii- Janez Janšy. Wizyta odbyła się 16 marca 2022 roku, w trzy tygodnie po ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę. Reklama Wojenna rzeczywistość w pigułce W początkowym okresie inwazji, między kwietniem a sierpniem, Ukraina gościła średnio sześciu polityków wysokiej rangi miesięcznie. Rekordowy pod względem liczby zagranicznych delegacji był kwiecień 2022 roku, gdy Ukrainę odwiedzili przedstawiciele aż 10 krajów oraz Unii Europejskiej i ONZ. Od września do listopada 2022 roku liczba wizyt zmalała średnio do trzech miesięcznie. W grudniu wizyty całkowicie ustały, po czym w styczniu 2023 roku ponownie zostały wznowione. Od marca 2022 roku Zełeńskiego odwiedzili politycy z niemal całej Europy z wyjątkiem Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz Białorusi. Niektóre kraje, na przykład Grecja, Węgry, Estonia i Mołdawia, zdecydowały się wysłać swojego przedstawiciela głowy państwa zamiast szefa swojego rządu. Mimo to Estonia jest jednym z największych sojuszników Ukrainy i odbyła na Ukrainie w sumie cztery wizyty delegacji wysokiego szczebla – tyle, co w Niemcy, Francja i Holandia. Polska liderem Licząc wszystkie wizyty przywódców krajów, przedstawicieli szefów państw oraz ministrów, Polska złożyła najwięcej wizyt, bo aż 10. Premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda odwiedzili zarówno Kijów i Lwów. Więcej wizyt złożyli ministrowie spraw zagranicznych i obrony kraju. Przedstawiciele Wielkiej Brytanii odbyli 9 wizyt. Boris Johnson był w Ukrainie już 9 kwietnia, a obecny premier Rishi Sunak 19 listopada. Najdłuższe wizyty na Ukrainie w ubiegłym roku odbyli przywódcy Indonezji, Australii, Gwatemali, Kanady i Gwinei Bissau. Ponieważ przestrzeń powietrzna nad Ukrainą pozostaje zamknięta, wszyscy goście przybywają do Kijowa pociągiem. Politycy i gwiazdy ekranu Zdecydowanie częściej Wołodymyra Zełeńskiego odwiedzały inne zagraniczne delegacje polityczne, gospodarcze i humanitarne. Wiele z nich jest obsługiwana przez osoby związane z kancelarią prezydenta Ukrainy. Takie osobistości ze świata polityki i mediów jak Nancy Pelosi, Lindsey Graham, Mitch McConnell, Eric Swalwell, Amy Klobuchar, Sean Penn, Ben Stiller czy Richard Branson spotkali się w ubiegłym roku z Zełenskim osobiście. Zełeński za granicą W pierwszych dniach rosyjskiej inwazji Zełeński oświadczył, że nie opuści swojego walczącego narodu i nie wyjedzie z Kijowa. Mimo to, przez cały rok wojny prezydent Ukrainy był stałym gościem licznych zgromadzeniach parlamentów państwowych i organizacji międzynarodowych, brał udział w konferencjach, prezentacjach dla naukowców i studentów, a nawet w festiwalach filmowych. W każdym z nich wygłaszał swoje przemówienie za pośrednictwem łącza wideo. Za granicę wyjeżdżał w tym czasie dwukrotnie: w grudniu 2022 roku wystąpił w Kongresie USA, a w lutym bieżącego roku odwiedził Wielką Brytanię, Francję, Belgię i Polskę. Dalszy ciąg materiału pod wideo