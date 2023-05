Reklama

Martell, zapytany o swoje przemyślenia na temat sztucznej inteligencji podczas konferencji AFCEA TechNet Cyber ​​w Baltimore odpowiedział, że się jej „śmiertelnie boi”. Odniósł się przy tym konkretnie do generatywnych modeli językowych sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT, które stanowią „fascynujący problem”: choć nie rozumieją kontekstu informacji, to jednak ludzie przyjmą ich słowa jako fakt, ponieważ te modele mówią autorytatywnie, uważa Martell.

Czego boi się twórca sztucznej inteligencji?

„Stąd mój największy strach przed ChatGPT” — powiedział urzędnik Pentagonu. Ten model językowy „został tak wyszkolony, by wyrażać się w płynny sposób. Mówi płynnie i autorytatywnie. Więc wierzysz w to, nawet, jeśli są to brednie… Co oznacza, że ​​jest to doskonałe narzędzie do dezinformacji…” Aby się przed nią chronić, potrzebne są narzędzia, które będą w stanie wykryć fake newsy i poinformować o tym, że pojawiły się one w przestrzeni publicznej. „A my nie mamy tych narzędzi”- ostrzegał Martell.

Jak zweryfikować informacje z ChatGPT?

„Jeśli zapytasz ChatGPT <<Czy mogę ci zaufać?>>, odpowiedź przez bardzo długi czas brzmi <<Nie>>” – powiedział do publiczności podczas eventu. "Nie żartuję. Mówi, że jest narzędziem i <<dam ci odpowiedź, a twoim obowiązkiem jest samodzielnie to zweryfikować>>. Tak więc obawiam się… używania ChatGPT.”

Martell jest przekonany, że przeciwnicy Stanów Zjednoczonych z pewnością będą wykorzystywać ChatGPT, by osłabić ich pozycję. Natomiast dostawcy usług elektronicznych nie budują odpowiednich zabezpieczeń, przez co trudno będzie wychwycić i zweryfikować ewentualne próby wprowadzenia służb i opinii publicznej w błąd.

ChatGPT na służbie w specsłużbach

Ostrzeżenie Martella pojawiają się w czasie, gdy szefostwo Pentagonu planuje wykorzystać generatywną sztuczną inteligencję do gromadzenia danych wywiadowczych i przyszłych działań wojennych.

Dr Craig Martell jest głównym oficerem ds. technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji w Pentagonie. W ubiegłym roku przeszedł z sektora prywatnego do amerykańskiego Departamentu Obrony, ma na swoim koncie duże doświadczenie w pracy ze sztuczną inteligencją. Przed pracą dla CDAO (z ang. Główne Biuro ds. Cyfryzacji i Sztucznej Inteligencji) był szefem działu uczenia maszynowego w Lyft i Dropbox, kierował kilkoma zespołami sztucznej inteligencji na LinkedIn i przez ponad dekadę był profesorem w Szkole Podyplomowej Marynarki Wojennej, gdzie zajmował się opracowaniem sztucznej inteligencji dla wojska.

źródło: www.breakingdefense.com