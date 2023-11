Z najnowszego raportu "Holiday retail survey" przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte wynika, że świąteczne wydatki osiągną w tym roku wartość sprzed pandemii. "Z powodu wysokich cen klienci planują kupić mniej prezentów, ale spodziewają się wydać na nie więcej pieniędzy" - przekazano. Zdaniem autorów raportu również skłonność do kupowania w sklepach stacjonarnych powraca do poziomu sprzed 2020 r. – "37 proc. budżetu amerykańskich konsumentów zostanie przeznaczone na tę formę zakupów, co stanowi wzrost o 2 p.p. względem 2022 roku".

W USA coraz później robią przedświąteczne zakupy

W raporcie poinformowano, że w tym roku przeciętny Amerykanin na święta wyda 1652 dol. "W Stanach Zjednoczonych w zakupach świątecznych planuje partycypować 95 proc. badanych osób, a 72 proc. spodziewa się wyższych cen niż w roku ubiegłym" - wynika z badania. "Najwięcej respondentów (86 proc.) oczekuje podwyżek w kategorii żywności i napojów, 82 proc. przewiduje wzrost cen ubrań i akcesoriów, a 80 proc. obawia się większych wydatków na elektronikę i gadżety" - dodano.

Eksperci Deloitte zwrócili uwagę, że wczesne zakupy świąteczne, przypadające na koniec października i początek listopada, nie zyskują "drastycznie" na popularności. "Najwięcej pieniędzy konsumenci z USA wydadzą pod koniec listopada i na początku grudnia (51 proc. wydatków). Co więcej, okres, w którym przeciętny klient planuje robić zakupy skrócił się z ponad 7 tygodni w 2019 r. do niecałych sześciu tygodni w roku obecnym" - wskazano.

Młodzi kupują bardziej ekologicznie?

Eksperci zauważyli też, że ogólne trendy konsumenckie nie zanikają w trakcie przedświątecznej gorączki. "Troska o klimat i wpływ naszych zachowań zakupowych na planetę będzie towarzyszyć szczególnie młodszym klientom. 55 proc. osób z pokolenia Z i millenialsów definiuje siebie jako zrównoważonych konsumentów, przykładających wagę do ekologicznego aspektu swoich decyzji zakupowych" - podano w raporcie. Dodano, że wśród przedstawicieli starszych generacji odsetek ten wynosi jedynie 35 proc.

Autorzy opracowania podkreślili, że proekologiczni klienci wydają statystycznie 29 proc. więcej niż inni. "Wolumen zrównoważonych środowiskowo świątecznych zakupów może być silnym sygnałem do zmian dla sprzedawców. Jednym z bardziej niepokojących aspektów konsumpcji jest liczba opakowań wykorzystywanych w zamówieniach online" - wskazali eksperci.

Amerykanie nie wierzą, by AI pomagała w sklepach

Według danych raportu prawie 80 proc. konsumentów nie wierzy w zdolności sprzedawców detalicznych do odpowiedzialnego wykorzystywania sztucznej inteligencji w swojej działalności. "Jednocześnie choć aż 98 proc. zarządzających sklepami jest zaznajomiona z funkcjami generatywnej sztucznej inteligencji, to tylko 33 proc. z nich ma świadomość jej wpływu na biznes" - zaznaczono.

Eksperci zauważyli też, że w tym roku wciąż stosunkowo niski odsetek badanych (16 proc.) zamierza korzystać z rozwiązań AI w celach zakupowych. "Ci, którzy zdecydują się na wykorzystanie rozwiązań AI, zrobią to głównie do szukania promocji i przyspieszenia procesu zakupowego" - dodano.

Badanie konsumenckie Deloitte zostało przeprowadzone w dniach 30 sierpnia – 8 września 2023 r. i wzięło udział 4318 osób z USA. Z kolei badanie kadry kierowniczej przeprowadzono w dniach 23-30 czerwca 2023 r. i uczestniczyło w nim 43 dyrektorów branży detalicznej. (PAP)

autor: Anna Bytniewska