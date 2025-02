W amerykańskich urzędach i szkołach zalecano dotąd unikanie określeń odnoszących się do płci, takich jak "kobieta" czy "mężczyzna" oraz "matka" i "ojciec", promując zamiast tego neutralne zaimki, np. "they" czy "them".

Rozporządzenie Donalda Trumpa

Pierwszego dnia nowej kadencji prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenia wykonawcze, które miały na celu "uznanie mężczyzny i kobiety jako biologicznych rzeczywistości" oraz "ochronę kobiet przed radykalną ideologią płci".

Pracownicy dostali tylko dzień na zmiany

Jak podają ABC News oraz serwis informacyjny Gizmodo, informacja o nakazie usunięcia z maili zaimków neutralnych płciowo trafiła m.in. do Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). W dokumencie przytaczane są fragmenty rozporządzenia, które nakazują m.in. usunięcie z komunikatów agencji wszelkich odniesień, które "promują lub w inny sposób wpajają ideologię płci".

"Zaimki oraz wszelkie inne informacje, które są niedozwolone (w polityce), muszą zostać usunięte z podpisów pracowników do godz. 17:00 czasu wschodniego w piątek" – głosi dokument.

Według informacji ABC News, pracownicy Departamentu Transportu otrzymali podobne zalecenia w czwartek, w trakcie pracy nad śledztwem dotyczącym katastrofy lotniczej w Waszyngtonie, w której zginęło 67 osób.

Nakaz przejrzenia poczty elektronicznej

Serwis UPI dodał, że instrukcja nakazuje zamianę słowa "gender" na "sex" na stronie internetowej CDC oraz w komunikatach agencji. Personel ma także "przejrzeć systemy poczty elektronicznej i wyłączyć funkcje, które proszą użytkowników o podanie zaimków". Do piątku nie było jasne, czy podobne nakazy dotarły również do pracowników innych agencji federalnych.