Musk: Mój system Starlink jest podstawą ukraińskiej armii

"Mój system Starlink jest podstawą ukraińskiej armii. Jeśli go wyłączę, cały front upadnie" - zauważył Musk. "To, czym jestem naprawdę zmęczony, to wieloletnia rzeź i zastój, które Ukraina nieuchronnie przegra" - dodał.

Reklama

"Każdy, komu zależy, kto umie myśleć i naprawdę to rozumie, musi chcieć zatrzymać tę maszynkę do mielenia mięsa. Pokój teraz!" - wezwał miliarder.

Apel o nałożenie sankcji na ukraińskich oligarchów

W zamieszczonym obok wpisie zaapelował do nałożenia sankcji na "10 największych oligarchów Ukrainy, szczególnie tych z willami w Monako". "To (wojna) zakończyłaby się błyskawicznie, do rozwiązanie tego problemu" - uznał Musk.

SpaceX, firma Muska, dostarczyła od początku rosyjskiej inwazji Ukrainie dziesiątki tysięcy terminali podłączonych do sieci satelitarnej Starlink. Urządzenia te zapewniają ukraińskim żołnierzom utrzymanie łączności w trudnych warunkach frontowych.

Sikorski: To Polska pokrywa koszt Starlinków

Koszty Starlinków dla Ukrainy pokrywa polskie Ministerstwo Cyfryzacji - napisał w odpowiedzi na niedzielny wpis Elona Muska na X szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, będziemy zmuszeni szukać innych - zaznaczył.

"Starlinki dla Ukrainy są finansowane przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji kosztem około 50 milionów dolarów rocznie. Abstrahując od etyki grożenia ofierze agresji, jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, będziemy zmuszeni szukać innych dostawców" - odpowiedział Muskowi na X Sikorski.