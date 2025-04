Wynik: 30/30. Trump chwali się sprawnością umysłu

Jak informują amerykańskie media, według raportu przygotowanego przez lekarza Białego Domu, dr. Shauna P. Barbelli, Donald Trump uzyskał maksymalny wynik w tzw. Montreal Cognitive Assessment – popularnym teście oceniającym funkcje poznawcze. To kolejny dowód na to, że były prezydent chce rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące swojej zdolności do sprawowania władzy. W dokumencie podkreślono brak jakichkolwiek odchyleń w zakresie układu nerwowego, koordynacji, refleksu czy równowagi.

Blizna po zamachu i… suplementy na serce

Choć ogólny stan zdrowia oceniono jako bardzo dobry, raport wspomina również o widocznej bliźnie na prawym uchu – pamiątce po nieudanym zamachu podczas kampanii wyborczej w 2024 roku. Trump, jak wielu mężczyzn w jego wieku, przyjmuje leki na cholesterol: rosuwastatynę, ezetymib oraz codzienną dawkę aspiryny jako profilaktykę chorób serca. Jego waga wynosi 102 kg przy wzroście 190,5 cm – to nieco powyżej normy, ale lekarze nie wyrazili żadnych obaw.

Sprawność prezentowane na oczach dziennikarzy

Donald Trump nie tylko nie ukrywa swojego stanu zdrowia – on wręcz chętnie go eksponuje.Jeszcze przed badaniami zapewniał dziennikarzy, że „błyskotliwie” poradził sobie z testem poznawczym. I wygląda na to, że miał rację. Regularnie publikowane są także jego nagrania z gry w golfa a na publicznych spotkaniach energicznie macha do tłumu i zaraża entuzjazmem.

