Opóźnienia, które doprowadziły Trumpa do szału

Nowy Air Force One, który miał być gotowy już kilka lat temu, utknął w produkcyjnym czyśćcu. Choć kontrakt z Boeingiem podpisano jeszcze za pierwszej prezydentury Trumpa, dostawa dwóch nowych VC-25B może się opóźnić nawet do 2035 roku. Początkowo mowa była o 2029, ale lista problemów tylko się wydłuża – od niedopracowanej konstrukcji drzwi po rosnące koszty i kłopoty z instalacjami elektrycznymi.

Tymczasem obecne maszyny VC-25A mają już swoje lata i coraz częściej wymagają przeglądów technicznych. Trump nie zamierzał czekać – i znalazł rozwiązanie: tymczasowy Air Force One.

Katarski Boeing 747-8i – używany, ale w dobrym stylu

Nowym-starym samolotem prezydenta USA ma zostać 13-letni Boeing 747-8i, który wcześniej służył jako rządowy samolot Kataru. Maszyna została już przejęta i trafiła w ręce firmy L3Harris, która zajmuje się jej przekształceniem na potrzeby amerykańskiego rządu.

Nie będzie to pełnoprawny Air Force One – na pokładzie znajdzie się jedynie podstawowe wyposażenie, bez zaawansowanych systemów komunikacji czy obrony przeciwrakietowej. Ale w razie potrzeby maszyna będzie mogła zastąpić obecny samolot, kiedy ten trafi do hangaru na serwis.

Nowa-stara lśniąca szata prezydencka

Trump już zapowiedział, że chciałby, aby tymczasowy samolot został pomalowany w jego ulubione barwy – granatowy z czerwono-białymi detalami, które osobiście zaprezentował w 2019 roku. Co prawda, wojskowi ostrzegają, że taka kolorystyka może zakłócać działanie niektórych systemów, ale znając Trumpa, można się spodziewać, że jego wizja wygra z techniką.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowy-stary Air Force One będzie gotowy do użytku już jesienią 2025 roku. I choć nie jest to rozwiązanie docelowe, może stać się symbolem kolejnego etapu nietypowej prezydentury Donalda Trumpa.

