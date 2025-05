Skandaliczna interpretacja: „Zabić prezydenta?”

„86” – to liczba, która w amerykańskim slangu może oznaczać „pozbyć się” lub wręcz „zabić” kogoś (bo eighty six brzmi jak 'nix). Gdy zestawi się ją z liczbą „47”, czyli numerem Donalda Trumpa jako obecnego, 47. prezydenta USA, staje się wyjątkowo kontrowersyjna. Zdjęcie, które Comey opublikował na Instagramie z podpisem „fajna formacja muszelek podczas spaceru po plaży”, zostało szybko usunięte – ale nie na tyle szybko, by uniknąć lawiny oskarżeń.

Reklama

/> />

Reklama

Tłumaczenia nie pomogły – „To jawna groźba”

Donald Trump Jr. nie ma wątpliwości: „To wezwanie do zamordowania mojego ojca” – napisał na platformie X. W ślad za nim posypały się ostre komentarze ze strony republikanów i komentatorów konserwatywnych mediów. Meghan McCain stwierdziła wprost, że „Comey powinien być przesłuchany przez Secret Service”. Zdaniem wielu, był to sygnał do działania skierowany do skrajnych przeciwników prezydenta.

/> />

Wywiad i służby wkraczają do akcji

Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że w sprawę zaangażowały się amerykańskie służby. Kristi Noem, przedstawicielka Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, potwierdziła, że Secret Service prowadzi dochodzenie. Do sprawy odniosła się również szefowa amerykańskiego wywiadu Tulsi Gabbard, która stwierdziła: „Jestem poważnie zaniepokojona o życie prezydenta. James Comey powinien trafić za kratki”.

Polityczna bomba: muszelki, memy i paranoja

Choć Comey twierdzi, że nie zdawał sobie sprawy z możliwych skojarzeń liczby „8647”, jego tłumaczenia nie przekonały wielu. W świecie pełnym teorii spiskowych i napięć politycznych, nawet zdjęcie z plaży może rozpętać burzę. Czy to rzeczywiście był żart, niezręczny przypadek czy ukryta groźba – tego być może dowiemy się po zakończeniu śledztwa. Na razie jednak jedno jest pewne: zdjęcie muszelek, przestało być jedynie nostalgiczną pocztówką z wakacji, i stało gorącym tematem w amerykańskiej polityce.

Źródło:X.com,Newsweek