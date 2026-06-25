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Motocykliści w korku – czy mogą się przeciskać między autami? Co mówią przepisy drogowe w 2026 roku?

T. Piwowarski
Tomasz PiwowarskiOd 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
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dzisiaj, 11:21
motocykle pomiędzy samochodami w korku
Korek aut, a motocykle jadą dalej między nimi – czy to legalne? 6 zasad dla jednośladów (na zdjęciu: Bangkok, Tajlandia)/Shutterstock
Stoicie w korku, a obok przejeżdża motocyklista, zwinnie omijając stojące auta? To normalny widok latem – i często... całkowicie legalny! Polskie prawo nie zabrania tzw. przeciskania się między samochodami, ale nakłada konkretne ograniczenia. Kiedy motocyklista może jechać dalej, a kiedy musi czekać w korku jak wszyscy? Sprawdzamy przepisy i wyjaśniamy, co wolno, a co grozi mandatem.

Czy motocyklista może omijać stojące auta? Tak – ale z warunkami

Samo przeciskanie się jednośladem między samochodami nie jest zabronione przepisami ruchu drogowego. W większości sytuacji pozostaje więc legalnym manewrem. Z punktu widzenia prawa motocyklista wykonuje jeden z dwóch manewrów:

  1. Gdy samochody stoją – omija je (nie jest to wyprzedzanie, bo pojazdy nie poruszają się).
  2. Gdy samochody powoli się toczą – wyprzedza je.

W obu przypadkach kluczowe jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezpiecznego odstępu od innych pojazdów. Problem w tym, że przepisy nie określają konkretnej odległości między motocyklem a samochodem – ocena należy wyłącznie do kierującego. Jeśli dojdzie do kolizji i okaże się, że motocyklista jechał zbyt blisko, odpowiedzialność może spaść na niego.

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Gdzie motocyklista NIE może jechać między autami? Skrzyżowania i przejścia dla pieszych

Najważniejszy wyjątek dotyczy skrzyżowań i przejść dla pieszych nieregulowanych (czyli takich, gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej ani kierowania ruchem przez policjanta).

Zasady na takich nieregulowanych przejściach i bezpośrednio przed nimi są takie:

  • Nie można omijać stojącego pojazdu – jeśli samochód przed tobą zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego;
  • Nie wolno wyprzedzać pojazdu w ruchu – jeśli auto nawet powoli się toczy, musisz zostać za nim (nawet gdy nie ma pieszego).

Dlaczego? Przepisy zabraniają wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych i na skrzyżowaniach bez sygnalizacji, aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych.

Ważne

Wyjątek: Jeśli ruch jest kierowany sygnalizacją świetlną lub przez policjanta– wyprzedzanie jest dozwolone.

Co jeszcze musi wiedzieć motocyklista? 6 zasad bezpiecznego przeciskania się między samochodami

1. Linia ciągła = zakaz zmiany pasa

Nie możesz przekroczyć linii ciągłej, nawet jadąc motocyklem. Jeśli jedziesz między pasami, a pojawia się linia ciągła – musisz wrócić na swój pas lub czekać.

2. Linia przerywana = kierunkowskaz obowiązkowy

Zmiana pasa ruchu wymaga włączenia kierunkowskazu – nawet jeśli „tylko" omijasz stojące auto. Brak kierunkowskazu to mandat 200 zł i 2 punkty karne.

3. Motocykl zajmuje tylko jeden pas ruchu - nie zajmuj dwóch naraz

Nie możesz jechać „na styku" dwóch pasów przez całą trasę. Motocykl, jak każdy pojazd, musi zajmować jeden konkretny pas. Omijanie lub wyprzedzanie to chwilowy manewr, po którym wracasz na jeden pas ruchu.

4. Wyprzedzaj z lewej strony

Standardowo wyprzedzasz z lewej strony pojazdu. Wyprzedzanie z prawej jest dopuszczalne tylko w ściśle określonych sytuacjach:

  • Na drodze co najmniej dwujezdniowej z oddzielonymi pasami ruchu w obydwu kierunkach (np. autostrada, droga ekspresowa).
  • Gdy pojazd sygnalizuje skręt w lewo i zwalnia lub już stoi.

5. Nie blokuj drogi karetce, straży policji i innym pojazdom uprzywilejowanym

Jeśli słyszysz sygnały pojazdu uprzywilejowanego – natychmiast zjedź i umożliw przejazd. Nie wykorzystuj tego jako pretekstu do dalszej jazdy za pojazdem uprzywilejowanym.

6. Uważaj na lusterka i nagłe zmiany pasa ruchu

Kierowcy w korku często nie spodziewają się motocyklisty – mogą nagle zmienić pas, otworzyć drzwi. Jedź wolno, obserwuj zachowanie kierowców i bądź gotowy na gwałtowne hamowanie. Uważaj na lusterka - w różnych pojazdach są umieszczone na różnej wysokości.

Czy za samo przeciskanie się między autami można dostać mandat?

Nie ma mandatu za omijanie aut w korku jako takiego. Ale możesz dostać mandat za naruszenie zasad ruchu drogowego przy wykonywaniu tego manewru. Najczęstsze błędy, za które grozi mandat motocykliście przy omijaniu aut w korku to:

Wykroczenie

Kwota mandatu

Punkty karne

przekroczenie linii ciągłej

od 100 do 200 zł

od 1 do 5

brak kierunkowskazu

200 zł

2

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych niekierowanym lub bezpośrednio przed nim

1500 zł

15

Podsumowanie – motocyklista w korku ma prawo jechać, ale musi uważać

Polskie prawo pozwala motocyklistom omijać stojące auta i wyprzedzać wolno toczące się pojazdy – ale nie daje pełnej swobody. Kluczowe to: bezpieczny odstęp, zakaz przekraczania linii ciągłej, używanie kierunkowskazów i szczególna ostrożność na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych.

Dla motocyklistów:

Nie nadużywaj tej możliwości – korki to miejsce, gdzie kierowcy są zdenerwowani i mniej przewidywalni. Nie naruszaj innych zasad ruchu drogowego przy manewrze wyprzedzania lub omijania aut w korku.

Dla kierowców:

Motocyklista ma prawo jechać dalej, gdy auta stoją w korku – warto sprawdzać lusterka przed zmianą pasa.

Motocykliści między autami - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy motocyklista musi stać w korku tak jak samochody?

Nie. Jeśli zachowa przepisy (bezpieczny odstęp, nie przekracza linii ciągłej, nie wyprzedza na przejściach), może omijać stojące auta lub wyprzedzać wolno przesuwające się w korku.

Czy motocyklista może jechać środkiem między dwoma pasami?

Nie na stałe. Motocykl musi zajmować jeden pas ruchu. Omijanie lub wyprzedzanie to ma być chwilowy manewr. Potem powrót na jeden pas ruchu.

Co zrobić, jeśli motocyklista uszkodził lusterko mojego auta przeciskając się w korku?

Zgłoś to policji i ubezpieczycielowi. Jeśli motocyklista jechał zbyt blisko lub naruszył przepisy – poniesie odpowiedzialność.

Czy mam obowiązek przepuścić motocyklistę jadącego w korku i przeciskającego się między autami?

Celowe tamowanie ruchu jest zakazane, a umyślne blokowanie jednośladów może być tak rozumiane. Jeżeli pas ruchu jest na tyle szeroki, że jest taka bezpieczna możliwość bez naruszania przepisów (np. zajeżdżania na inny pas lub linię ciągłą) - powinno się zrobić miejsce.

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Źródło: forsal.pl
T. Piwowarski
Tomasz Piwowarski

W redakcji Infor.pl dzieli się wiedzą opartą na przygotowaniu zawodowym radcy prawnego oraz doświadczeniu z kancelarii prowadzonej od 2017 roku. Jego droga zawodowa związana z prawem zaczęła się jednak już w 2012 roku – po ukończeniu studiów na kierunku prawo na Krakowskiej Akademii rozpoczął pracę w kancelarii (choć jako stażysta zdobywał doświadczenie prawnicze już od 2010 roku), by następnie w latach 2014–2016 odbyć aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i zdać państwowy egzamin zawodowy na radcę prawnego w 2017 roku. Szczególny nacisk kładzie na zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, autorskiego, nowych technologii oraz obrotu nieruchomościami, a także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Z Krakowem związany jako mieszkaniec od 2007 roku, co przekłada się także na dobrą znajomość lokalnego kontekstu. Prywatnie pasjonuje się motoryzacją – zarówno światem samochodowym, jak i motocyklowym (od kilku lat motocyklista) oraz kinematografią. Miłośnik Włoch.

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Tematy: jazda motocyklemwyprzedzanieomijanie korkówmiędzy autami
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