"Ostatnie trzy miesiące to był bardzo trudny czas dla całej branży lotniczej. Cieszymy się, że wkrótce będziemy mogli wrócić do latania. Już 1 lipca rozpoczniemy regularne połączenia do trzech miast na Wyspach Brytyjskich, czekamy też na powrót lotów czarterowych. Już dzisiaj jednak możemy również zaprosić mieszkańców Łodzi i regionu do Warny" – ogłosiła na wtorkowym briefingu prasowym prezes łódzkiego lotniska Anna Midera.

Połączenia na Wyspy Brytyjskie – do Londynu Stansted, East Midlands i Dublina przywróci niskokosztowa linia Ryanair. 1 lipca odleci pierwszy samolot do Dublina. To połączenie będzie realizowane dwa razy w tygodniu. Do Londynu w lipcu będzie można polecieć trzy razy w tygodniu, od sierpnia – pięć, a do East Midlands zaplanowano dwa loty.

Nowością w siatce regularnych połączeń będzie Warna w Bułgarii. Loty będą realizowane od 7 lipca, raz w tygodniu – we wtorki o godz. 8.20. Nowe połączenie będzie obsługiwać bułgarska linia Voyage Air. Między Łodzią a Warną będą latać samoloty Boeing 737-500, które zabierają na pokład 126 pasażerów.

Władze lotniska zwróciły uwagę, że w zeszłym tygodniu Bułgaria otworzyła granice dla turystów z większości państw Unii Europejskiej, także z Polski. Polaków wjeżdżających i przylatujących do Bułgarii nie obowiązuje kwarantanna. Bułgaria od wielu lat jest bardzo chętnie wybieranym miejscem wakacyjnego wypoczynku, a w okolicach Warny znajdują się popularne wśród Polaków kurorty: Złote Piaski, Albena i Bałczik.

"Gdyby nie koronawirus, od maja latałyby z Łodzi samoloty czarterowe na greckie wyspy, do Turcji i Bułgarii. Obecnie nie wiadomo, kiedy touroperatorzy zdecydują się rozpocząć letnie czartery i czy wszystkie kierunki, które zaplanowaliśmy, wrócą do rozkładu. Spodziewamy się, że sezon czarterów może rozpocząć się dopiero w sierpniu i lato w turystyce może przeciągnąć się do późnej jesieni" – dodał dyrektor handlowy Portu Lotniczego w Łodzi Artur Fraj.

Prezes Midera zapewniła, że lotnisko oraz wszyscy współpracujący z nim przewoźnicy są dobrze przygotowani pod względem reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podróży pasażerów. "Linie lotnicze zapewniają, że cyrkulacja powietrza w ich samolotach i filtry HEPA, które są tam zainstalowane, gwarantują bezpieczeństwo sanitarne porównywalne do tego na salach operacyjnych" – tłumaczyła.

Z powodu pandemii koronawirusa, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 czerwca, zakaz w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych w naszym kraju obowiązuje do 16 czerwca br. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak

