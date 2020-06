"Sukcesywnie kierujemy do realizacji kolejne inwestycje, dzięki czemu kierowcy mogą korzystać z komfortowych i bezpiecznych dróg. Rozbudowa DK61 na odcinku Legionowo - Zegrze zlikwiduje wąskie gardło na trasie z Warszawy w kierunku Pułtuska i Ostrołęki, z której korzysta wielu kierowców, w tym w ruchu tranzytowym" - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zadaniem wykonawcy będzie rozbudowa 4,5 km istniejącej DK61 do przekroju dwujezdniowego z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Zrealizowane zostaną również drogi dojazdowe do obsługi terenu bezpośrednio przyległego do drogi. Na skrzyżowaniach wybudowane zostaną sygnalizacje świetlne, a w miejscu obecnego ronda w Zegrzu, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 631, powstanie węzeł. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Postępowanie zostanie ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą przy braku odwołań, to pierwszy kwartał roku 2021.

Resort przypomina, że DK61 jest systematycznie przebudowywana. Od 2006 roku trwają prace związane z rozbudową DK61 od granicy z Warszawą w kierunku Ostrołęki. Pierwszym zadaniem była budowa obwodnicy Jabłonny, która została oddana do ruchu w 2008 r. Kolejne trzy inwestycje to rozbudowa przejścia przez Legionowo. Kolejnym etapem była rozbudowa DK61 od końca obwodnicy Jabłonnej do wiaduktu. Oba zadania zostały zakończone w 2010 r.

Obecnie w realizacji jest trzeci etap, od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską w Stanisławowie Drugim. Planowany termin zakończenia robót to koniec maja 2021 r. Druga jezdnia na odcinku pomiędzy Zegrzem a Serockiem została dobudowana w latach 2007-2008,a od 2011 roku Serock omijamy już wybudowaną obwodnicą.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ drag/