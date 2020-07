Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP PLK poinformowała, że projekt oznacza, iż podróże z Krakowa do Bielska-Białej będą przebiegały sprawniej. „Zapewni to m.in. budowa mijanki w Barwałdzie Średnim. Takie rozwiązanie zwiększy się przepustowość trasy. Przewoźnicy będą mogli uruchomić dodatkowe pociągi. Przy mijance, gdzie będą przebiegały dwa tory, zostanie zlokalizowany peron” – powiedziała.

Szalacha podała, że na trasie pojawi się drugi przystanek w Wadowicach. Będzie zlokalizowany w rejonie osiedla Podhalanin. „Do potrzeb podróżnych przygotowana będzie stacja Andrychów i przystanki w Choczni, Choczni Górnej oraz w Inwałdzie. Odnowione perony ułatwią pasażerom dostęp do pociągów. Będą nowe wiaty, ławki, oznakowanie i tablice informacyjne” – dodała.

Na tym odcinku przebudowany zostanie tor i sieć trakcyjna. Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym poprawi modernizacja 40 przejazdów.

Dorota Szalacha dodała, że prace na odcinku z Wadowic do Andrychowa mają potrwać do końca br. Do połowy przyszłego roku wykonana ma zostać mijanka w Barwałdzie.

Prace oznaczają tymczasowe utrudnienia dla pasażerów. Od 1 lipca wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa w zamian za pociągi Polregio: autokary kursują na trasie z Krakowa Płaszowa do Bielska-Białej. Z kolei pociągi PKP Intercity, m.in. ze Szczecina, Bydgoszczy i Katowic do Zakopanego, pojadą zmienioną trasą przez Żywiec i Suchą Beskidzką.

Szczegóły dostępne są na plakatach, na stronie portalpasazera.pl, rozkład-pkp.pl oraz na stronach przewoźników.

Dorota Szalacha poinformowała, że projekt ubiega się o współfinansowanie przez UE z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. (PAP)

autor: Marek Szafrański

