Najniższą ofertę złożyła firma Kolin Insaat z Turcji, która zaproponowała 560,7 mln zł, a najdroższą firma Mostostal - 720,9 mln zł. Dwie spośród złożonych ofert przekroczyły wartość zamówienia - poinformowali drogowcy.

"Zainteresowanie przetargiem ze strony wykonawców jest duże, a jego znaczenie istotne, m.in. dla rynku budowlanego. To pierwszy odcinek S19 na Podlasiu, na którym większość firm zmieściła się w kosztorysie zamawiającego, wynoszącym 713 mln zł" - poinformowano w komunikacie prasowym. Podano, że kosztorys najtańszej oferty to ok. 79 proc. kosztorysu, jaki przewidywał inwestor, czyli GDDKiA.

Umowa z wykonawcą ma być zawarta jesienią 2020 r. Inwestycja będzie realizowana w systemie projektuj i buduj. To wybrana w przetargu firma zaprojektuje drogę, uzyska też wymagane pozwolenia, w tym tzw. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli ZRID. Dokument ten ma być uzyskany w drugim kwartale 2022 r., a budowa będzie prowadzona w latach 2022-2024.

Planowana jest budowa węzłów drogowych: Starosielce, Białystok Księżyno. Powstaną 24 różne obiekty inżynierskie, dwa przejazdy kolejowe, Miejsce Obsługi Podróżnych Czaplino.

GDDKiA przypomniała, że jeszcze w lipcu 2020 r. planowane jest otwarcie ofert w przetargach na projekt i budowę kolejnych trzech odcinków trasy S19 w Podlaskiem: Białystok Księżyno-Białystok Południe z odcinkiem dk 65 Białystok Południe-Grabówka, Białystok Zachód - Krynice, Białystok Południe-Ploski. 31 lipca ma być również ogłoszony przetarg na odcinek: Ploski-Haćki, Haćki-Bielsk Podlaski Zachód i Bielsk Podlaski Zachód - Boćki.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka

kow/ pad/