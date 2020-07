"Kierujemy do realizacji kolejne zadania z Programu budowy 100 obwodnic. Siedlce i Zambrów zyskają tak bardzo potrzebne mieszkańcom i kierowcom obwodnice. Obecny rząd udowodnił wielokrotnie, że dotrzymuje danego słowa. Nie tak dawno ogłosiliśmy realizację 100 obwodnic, głównie średnich i mniejszych miejscowości, a dotychczas uruchomiona została już przeszło połowa zadań z tego programu" - powiedział Adamczyk, cytowany w komunikacie.



Podstawowym celem budowy obwodnicy Siedlec jest wyprowadzenie ruchu z centrum miasta, który obecnie odbywa się po drodze krajowej numer 63. Obwodnica o długości ok. 8 km ominie miasto po północno-zachodniej stronie. Budowa obwodnicy Siedlec to nowe zadanie, dla którego nie były dotychczas prowadzone prace przygotowawcze, a proces inwestycyjny dopiero się zaczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji w zakresie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz uzyskanie decyzji o środowiskowej. Proces przygotowawczy będzie prowadzony w latach 2020-2024, a realizacja zakończy się w 2029 r.

Natomiast w Zambrowie celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego, który na kierunku północ-południe obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 63 i 66. Inwestycja będzie stanowiła także dopełnienie układu drogowego, który powstał po zrealizowaniu drogi ekspresowej S8, podano także. W ramach zadania powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości 7 km. Obwodnica Zambrowa zostanie zaprojektowana w nowym śladzie, zgodnie z wynikami analiz wielokryterialnych w zakresie określenia wariantu przebiegu drogi.

Budowa obwodnicy Zambrowa to również nowe zadanie, dla którego nie były dotychczas prowadzone prace przygotowawcze, a proces inwestycyjny dopiero się zaczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji w zakresie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz uzyskanie decyzji o środowiskowej, co jest planowane do połowy 2023 r. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na II połowę 2024 r., a zawarcie umowy z wykonawcą na początek 2025 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2026-2028.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Koszt realizacji został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, przypomina ministerstwo.