Jak poinformowała spółka w komunikacie, samoloty LOT-u ponownie połączą Warszawę i Bydgoszcz od 1 września br. Rejsy z Warszawy do Bydgoszczy będą realizowane codziennie z wyjątkiem soboty, a w drodze powrotnej także codziennie z wyjątkiem niedzieli.

Połączenia ze stolicy do Lublina zaplanowano również od 1 września, także sześć razy w tygodniu; do Lublina z wyjątkiem soboty, a do Warszawy z wyjątkiem niedzieli.

Spółka zapewnia, że rozkład pozwoli pasażerom z regionów skorzystać z europejskich połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT, w tym wybranych rejsów #LOTnaWakacje, które pozostaną w ofercie przewoźnika także we wrześniu br.

LOT przekazał, że od września br. zwiększy częstotliwość rejsów na regularnych trasach europejskich, oferując kilka lotów tygodniowo do Larnaki czy Nicei, a także kilkanaście rejsów m.in.: do Frankfurtu, Amsterdamu, Paryża czy Londynu.

Jednocześnie, do prawie dwudziestu rejsów tygodniowo wzrośnie liczba częstotliwości połączeń do Brukseli, Pragi, Budapesztu i Wilna.

"W miarę stabilnej sytuacji epidemicznej i sprzyjających regulacji administracyjnych, od września br. polski przewoźnik planuje powrócić na wybrane trasy na Dalekim Wschodzie, m.in.: do Pekinu czy do Delhi. Jeszcze w sierpniu zainauguruje połączenia między Warszawą a Dublinem oraz Wrocławiem a Budapesztem" - czytamy w komunikacie spółki.

Przewoźnik przypomina pasażerom o konieczności sprawdzania obostrzeń w poszczególnych krajach zarówno w momencie zakupu biletu, jak i przed samym wylotem. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

