„Po raz kolejny możemy powiedzieć: dotrzymujemy słowa. Słowa dotrzymuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, słowa dotrzymują parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości z województwa pomorskiego. Dotrzymaliśmy słowa, kiedy prezydent Andrzej Duda ogłosił przed kilkoma miesiącami, że potrzebna jest szybka realizacja inwestycji, a premier to potwierdził. Zmieniliśmy tryb z partnerstwa publiczno-prywatnego na inwestycję bezpośrednio finansowaną z Krajowego Funduszu Drogowego przy wsparciu środków unijnych” - powiedział w środę na konferencji prasowej w Żukowie (Pomorskie) minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury poinformował dziennikarzy, że koszt budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT) szacowany jest na ok. dwa miliardy złotych.

Pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister infrastruktury Marcin Horała podkreślił, że OMT to „najbardziej potrzebna inwestycja drogowa całego regionu pomorskiego" biorąc np. pod uwagę obecne zakorkowanie Obwodnicy Trójmiasta.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przesłała w środę do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S6 - Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Ogłoszenie to ukaże się w tym tygodniu na platformie zakupowej GDDKiA.

Rzecznik prasowy gdańskiego oddziału GDDKiA Piotr Michalski poinformował PAP, że planowany termin oddania do użytku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej to drugi kwartał 2025 r.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej będzie dwujezdniową drogą ekspresową po dwa pasy w każdym kierunku z rezerwą pod trzeci pas. Trasa ma mieć wraz z obwodnicą Żukowa ok. 39 km.

OMT została podzielona na dwa odcinki realizacyjne: Chwaszczyno (bez węzła) – Żukowo (bez węzła) - długość ok. 16,3 km oraz Żukowo (z węzłem) – Gdańsk Południe (rozbudowa węzła) - długość ok. 16 km, oraz obwodnica Żukowa o długości ok. 7 km.

OMT rozpocznie się na węźle Chwaszczyno (jest budowany w ramach innego odcinka S6 Bożepole Wielkie - Gdynia), prowadząc na wschód od drogi krajowej nr 20 (w pobliżu Żukowa) i dalej na południe od drogi krajowej nr 7 w kierunku węzła Gdańsk Południe (na S7 Południowej Obwodnicy Gdańska i S6 Obwodnicy Trójmiasta). Integralną częścią tej inwestycji będzie obwodnica Żukowa (o parametrach drogi GP – główna przyspieszona) o długości ok. 7 km.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej umożliwi sprawny, bezpieczny i komfortowy przejazd od strony autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 w kierunku zachodnim i północnym województwa pomorskiego, wyprowadzając ruch tranzytowy na dalsze odcinki trasy S6 w kierunku Lęborka, Słupska i Koszalina. Zapewni dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20, odblokuje centra Żukowa i Chwaszczyna oraz częściowo odciąży istniejącą drogę ekspresową S6 Obwodnicę Trójmiasta.

Kolejnymi odcinkami dróg ekspresowych, stanowiących kontynuację S6, na które mają być ogłoszone przetargi to: Bożepole Wielkie – Lębork, Lębork – Słupsk oraz rozbudowa obwodnicy Słupska do pełnych dwóch jezdni, co planowane jest w II połowie br. roku.

Natomiast w III kw. 2021 r. ruszają kolejne przetargi na odcinki od obwodnicy Słupska do Koszalina.(PAP)

