Warszawa, 04.09.2020 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) planuje na ten rok ogłoszenie jeszcze 26 postępowań przetargowych na odcinki o łącznej długości 326,2 km, podpisanie 9 umów na realizację nowych dróg o łącznej długości 114 km i wartości ponad 4,8 mld zł oraz podwojenie długości oddanych dróg (do tej pory w tym roku było to ok. 60 km).

"Ten rok zamkniemy przetargami na 575 km nowych dróg. To duże wsparcie dla stabilności rynku budowlanego" - powiedział p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, cytowany w komunikacie.

"W połowie września zaprezentujemy nasze plany przetargowe na 2021. Przewidywalność na rynku budowlanym jest kluczowa. Nie możemy tworzyć luk inwestycyjnych, np. pomiędzy kolejnymi perspektywami finansowymi UE" - dodał.

Od początku roku GDDKiA ogłosiła 20 przetargów na zadania o łącznej długości 249 km i wartości ok. 8,9 mld zł. Było to 16 zadańz PBDK o łącznej długości 221,8 km i wartości ok. 7,8 mld zł, 4 obwodnicez rządowego Programu budowy 100 obwodnic o łącznej długości 27,2 km i wartości ok. 975 mln zł, wymieniono.

"Do końca tego roku zaplanowaliśmy jeszcze 26 postępowań na odcinki o łącznej długości 326,2 km. Będzie to 16 zadań z PBDK o łącznej długości 242,1 km oraz 10 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnico łącznej długości 84,1 km" - czytamy dalej.

GDDKiA podała też, że od stycznia 2020 roku podpisała 25 umów na zadania o łącznej długości 348,8 km i wartości ponad 15 mld zł.

"Do 31 grudnia 2020 r. planujemy podpisać jeszcze 9 umów na realizację nowych dróg o łącznej długości 114 km i wartości ponad 4,8 mld zł (będą to m.in. odcinek autostrady A2, odcinki dróg ekspresowych S1, S7 oraz S19)" - wskazano.

W tym roku Dyrekcja udostępniła kierowcom ponad 60 km. Na ten wynik złożyły się m.in. dwa odcinki autostrady A2 od węzła Lubelska do węzła Halinów (5,6 km) oraz od węzła Halinów do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego (9,2 km). Oddano do ruchu również odcinki dróg ekspresowych S3 Szczecin Dąbie - Rzęśnica (3,5 km), dwa odcinki S17 od węzła Lubelska do początku obwodnicy Kołbieli (15,2 km) oraz obwodnicę Kołbieli (8,7 km). Droga ekspresowa S61 zyskała drugą jezdnię w ramach obwodnicy Szczuczyna (6,6 km). Zestawienie 62,9 km dróg oddanych dotychczas w tym roku uzupełniają obwodnice Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 o długości 6,7 km, obwodnica Węgorzyna w ciągu DK20 (1 km) oraz pierwsza jezdnia obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu S10 (6,4 km, obecnie trwa przebudowa II jezdni), wymieniono w komunikacie.

"Do końca roku na pewno podwoimy tę liczbę. Planujemy oddać jeszcze do ruchu dwa odcinki S5, czyli Bydgoszcz Opławiec - Bydgoszcz Błonie i Szubin Północ - Żnin Północ o długości odpowiednio 13,5 km oraz 19,3 km. Udostępnione kierowcom zostaną jeszcze obwodnica Wałcza w ciągu S10 o długości 17,8 km oraz blisko 7-kilometrowa obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Ponadto mobilizujemy wykonawców, aby udostępnić ponad 80 km nowej jezdni autostrady A1 między Tuszynem a Częstochową. Planujemy wykorzystać trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny i na zasadach tymczasowej organizacji ruchu udostępnić kierowcom po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Przed nami również udostępnienie kierowcom dwóch odcinków drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy o łącznej długości 13,9 km (od węzła Lubelska do węzła Przyczółkowa, łącznie z nowym mostem na Wiśle)" - zakończono w informacji.

