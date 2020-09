"Solaris Urbino mild hybrid to nowość w naszej ofercie, ale bazująca na dopracowanym rozwiązaniu najnowszej generacji. Z pewnością będziemy dalej rozwijać tę część naszego portfolio, aby klienci mogli wybierać pomiędzy pojazdami całkowicie zeroemisyjnymi lub niskoemisyjnymi, w zależności od potrzeb i możliwości związanych z infrastrukturą do obsługi autobusów" - powiedział dyrektor rozwoju autobusów Michał Pikuła, cytowany w komunikacie.

Autobusy hybrydowe nie są nowością w ofercie Solarisa. Pierwszy Urbino hybrid został zaprezentowany już w 2006. Solaris był wtedy pierwszym europejskim producentem oferującym seryjnie produkowany autobus z napędem hybrydowym (spalinowo-elektrycznym). Nowe generacje autobusów hybrydowych znajdują się w ofercie Solarisa do dziś. Mild hybrid to jednak nowe rozwiązanie.

"To odpowiedź na zapotrzebowanie operatorów i przewoźników oferujących usługi w komunikacji publicznej na nowoczesne pojazdy komunikacji miejskiej, które minimalizują wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie pozwalają generować znaczne oszczędności i obniżyć zużycie paliwa. Rozwiązanie, powszechnie nazywane na rynku mild hybrid, stanowi naturalne rozwinięcie technologii rekuperacyjnej w autobusach, wykorzystującej energię wytwarzaną w procesie hamowania. Dzięki temu pojazdy emitują mniej zanieczyszczeń i są bardziej przyjazne dla środowiska niż wymagają tego restrykcyjne normy EURO 6 dla silników spalinowych" - wyjaśniono.

System wykorzystany w najnowszej pozycji w autobusowym portfolio Solarisa bazuje na trzech kluczowych elementach: maszynie elektrycznej, systemie magazynowania energii oraz sterowniku układu nadzorującego pracę systemu. W trakcie hamowania autobusu maszyna elektryczna pracuje jak generator i maksymalną możliwą mocą ładuje magazyn energii. Pojemność magazynu energii jest dobrana w taki sposób, aby rekuperować energię podczas hamowania z prędkości około 60 km/h. Gdy w magazynie jest dostępna energia, w trakcie przyspieszania maszyna elektryczna pracuje jako silnik elektryczny i wspomaga pracę silnika spalinowego.

"W naszych nowych pojazdach będziemy oferować system mild hybrid najnowszej generacji. Przewiduje się, że obecność rozwiązań tego typu na rynku będzie systematycznie wzrastać. Solaris po raz kolejny reaguje na obserwowane zmiany. Z satysfakcją informujemy o włączeniu tego nowoczesnego, niskoemisyjnego rozwiązania do portfolio naszych pojazdów" - dodał wiceprezes Petros Spinaris.

Wprowadzenie modelu mild hybrid wzbogaca tym samym dotychczasowe portfolio firmy Solaris z obszaru pojazdów niskoemisyjnych: Urbino hybrid oraz Urbino CNG. Są to pojazdy niskoemisyjne, charakteryzujące się wysoką operacyjnością, a jednocześnie ekonomiczne w eksploatacji. Solaris Urbino mild hybrid dopełni dotychczasową ofertę producenta, zakończono w informacji.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Działa od 25 lat, w czasie których wyprodukował ponad 19 tys. pojazdów We wrześniu 2018 roku Solaris Bus & Coach dołączył do grupy CAF.