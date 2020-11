„...Południowa obwodnica, która ma m.in. odciążyć północną, która jest przecież w terenie zurbanizowanym, ale (..) to jest też ważne z punktu widzenia osiedli, które są wokół Zielonej Góry. Będą mogli ci mieszkańcy przemieszczać się niekoniecznie przejeżdżając przez centrum miasta, co też jest bardzo istotne i bardzo ważne” - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

„To historyczny moment dla miasta Zielonej Góry (...) układ drogowy dla każdego miasta, to tak jak układ krwionośny każdego człowieka, więc musi być sprawny, musi być drożny, aby można było właściwie funkcjonować. Wiele lat zabiegaliśmy o tę inwestycję, aby mogła ona powstać” – powiedział prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Dodał, że południowa obwodnica pozwoli na wyprowadzenie całego ruchu tranzytowego z miasta.

Południowa obwodnica Zielonej Góry będzie mierzyła ok. 13 km. Będzie to droga jednojezdniowa z trzema rondami przystosowanymi do ewentualnej rozbudowy w przyszłości o drugą jezdnię. W jej ciągu znajdą się trzy przejścia dla zwierząt na terenach leśnych.

Jak przekazał prezydent Kubicki, wykonawcą inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj jest firma Strabag. Wykonawca ma maksymalnie 36 miesięcy na wykonanie inwestycji, a wiec powinna być gotowa w 2023 r., choć termin może być wcześniejszy.

Na inwestycję miasto uzyskało ok. 115 mln zł dofinansowania ze środków europejskich, pozostałą cześć wyłoży z własnego budżetu.

W związku z budową południowej obwodnicy od początku 2021 r. zmieni się granica miasta, tak by droga w całości znajdowała się w granicach administracyjnych Zielonej Góry, co jest związane z jej utrzymaniem.

„...Doszło do zmiany tak, aby całość drogi miała jednego zarządcę w przyszłości, żeby nie było sytuacji takiej, że 12 kilometrów jest odśnieżone na przykład, a jeden kilometr w innym czasie będzie odśnieżany. Chodziło też o uniknięcie takiej sytuacji, stąd jeszcze kolejny element zmiany granic w tym wszystkim” – wyjaśnił Kubicki. (PAP)

