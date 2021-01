Przewoźnik British Airways do końca stycznia zawiesił loty na trasie Londyn-Heathrow - Warszawa. W zależności do rozwoju sytuacji epidemicznej rejsy mogą zostać przywrócone w połowie lutego br. - poinformował we wtorek PAP rzecznik Lotniska Chopina Piotr Rudzki.

"Ostatni rejs British Airways na trasie Londyn-Heathrow - Warszawa odbył się w niedzielę. W styczniu brytyjski przewoźnik nie planuje już więcej lotów na tej trasie. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej przewoźnik być może w połowie lutego wznowi rejsy z Londynu do Warszawy" - powiedział Rudzki. Z Lotniska Chopina na Londyn-Heathrow lata PLL LOT, a Wizz Air do Londyn-Luton. Od poniedziałku wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii muszą mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Zamknięto także wszystkie "korytarze podróżne", co oznacza, że nie ma już państw, z których można przyjeżdżać bez konieczności odbycia 10-dniowej kwarantanny. Jak informuje MSZ, od poniedziałku 18 stycznia od godz. 4. rano podróżni przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii drogą lotniczą, promem i pociągiem mają obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego do 72 godzin przed przybyciem. Akceptowane będą testy PCR, testy LAMP i test antygenowy (test przepływu bocznego). Obowiązek dotyczy wszystkich przyjezdnych powyżej 11. roku życia. Operatorzy transportowi oraz linie lotnicze mają obowiązek sprawdzać, czy pasażer posiada negatywny wynik testu przed przyjęciem takiej osoby na pokład. Reklama W poniedziałek resort zdrowia informował, że w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii zanotowano 699 zgonów w związku z COVID-19 oraz 37 tys. 535 nowych zakażeń koronawirusem. W kraju 4 mln 62 tys. 501 osób otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki. Pod względem liczby zgonów w związku z COVID-19 Wielka Brytania z 90 tys. ofiar śmiertelnych zajmuje pierwsze miejsce w Europie i piąte w świecie - po USA, Brazylii, Indiach i Meksyku. Do tej pory w Zjednoczonym Królestwie koronawirusem zakaziło się 3,44 mln ludzi. Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Zarządza nim Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". (PAP) autor: Aneta Oksiuta aop/ mk/