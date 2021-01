Jak poinformował w środę rzecznik zabrzańskiego magistratu Dawid Wowra, tego dnia miasto podpisało wartą 640 tys. zł umowę z firmą Sweco Polska na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania: „Budowa drogi łączącej KSSE (ul. Goduli) z autostradą A1 w Zabrzu (ul. Witosa)”.

Zaprojektowana ma zostać droga klasy Z (tzw. droga zbiorcza) o długości około 2 km, na odcinku od ul. Witosa do ul. Goduli, wraz z budową mostu nad ciekiem Rokitnickim oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Roboczo nazwano ją ul. Nowo-Goduli.

Droga ma kończyć się rondami: istniejącym, łączącym dziś ul. Ofiar Katynia i Goduli i nowym na ul. Witosa. Imię Witosa nosi na terenie Zabrza droga krajowa nr 78, łącząca Chałupki z Chmielnikiem, a w regionie m.in. Gliwice z Tarnowskimi Górami i Siewierzem. W odległości ok. 800 m na od planowanego ronda nowej drogi znajduje się węzeł autostrady A1 „Zabrze Północ”.

Głównym celem budowy nowego odcinka drogi jest utworzenie połączenia między węzłem „Zabrze Północ” oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (KSSE) w Zabrzu. Droga stworzy też warunki do udostępnienia kolejnych terenów inwestycyjnych, m.in. pod planowane w tej części miasta budownictwo mieszkaniowe.

„To bardzo ważna inwestycja zarówno dla mieszkańców Zabrza, jak i inwestorów. Nowa droga ułatwi firmom ze strefy ekonomicznej transport i jednocześnie sprawi, że samochody ciężarowe nie będą musiały przejeżdżać przez gęsto zamieszkałe centrum dzielnicy Rokitnica” – powiedziała cytowana przez Wowrę prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Zgodnie z umową wykonawca ma osiemnaście miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W poprzednich latach miasto Zabrze kosztem 65 mln zł uzbroiło teren o powierzchni 157 hektarów w celu utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej, która została podzielona na 45 nieruchomości o wielkości od 0,5 do 21 hektarów. Działki w zabrzańskiej strefie kupiło dotąd 31 firm (zapełniając strefę w ok. 90 proc.), z których 19 już zakończyło inwestycje i prowadzi działalność gospodarczą. Pozostałe firmy są w trakcie budowy zakładów lub kończą prace projektowe.

Do końca 2020 r. nakłady firmy w zabrzańskiej SSE wyniosły około 1 mld zł, a zatrudnienie znalazło ok. 1,5 tys. pracowników. Docelowo po zakończeniu wszystkich inwestycji na terenie SSE w Zabrzu może powstać ok. 3 tys. miejsc pracy, a łączne nakłady inwestycyjne firm przekroczą kilka miliardów złotych.

Obecnie samorząd Zabrza rozstrzyga też przetarg na zaprojektowanie innego 2-kilometrowego odcinka drogi, która ma połączyć przelotowe ulice: Bytomską i ul. Wolności w Zabrzu. Trasa o długości ok. 1,9 km z dodatkowymi odnogami ma w perspektywie czterech lat umożliwić ominięcie centrum tego miasta od wschodu, przecinając głównie grunty przemysłowe i leśne.

W listopadzie ub. roku miasto informowało ponadto o zakończeniu projektowania liczącego ok. 1 km przedłużenia Alei Korfantego (kluczowej zabrzańskiej arterii w osi północ-południe) wiodącego od ul. Heweliusza w rejonie Osiedla Kopernika do ul. Tarnopolskiej w dzielnicy Mikulczyce. Przetarg na wykonanie robót ma zostać ogłoszony w połowie br., a droga ma być gotowa w 2023 r.(PAP)

autor: Mateusz Babak

