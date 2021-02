Warszawa, 08.02.2021 (ISBnews) - W ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100), w realizacji są trzy obwodnice o łącznej długości 19,9 km i wartości 420 mln zł, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Obecnie ogłoszone są 43 postępowania przetargowe, z czego 10 to przetargi na realizację zadań o łącznej długości 87,2 km i wartości ok. 1,9 mld zł, a 33 na dokumentację dla zadań o łącznej długości około 330 km.

54 zadania o łącznej długości ok. 420 km są na etapie przygotowania, co oznacza, że opracowywana jest dokumentacja lub trwają przygotowania do ogłoszenia przetargów na dokumentację, podano również.

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) został ogłoszony 8 lutego 2020 roku. W jego ramach powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

Na najbardziej złożonym i wymagającym etapie przygotowania jest 87 obwodnic o łącznej długości ok. 749,4 km, zaznaczyła GDDKiA.

"Rok temu został ogłoszony Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. GDDKiA jako inwestor dostała zadanie do wykonania. Podpisaliśmy już pierwsze umowy na realizację oraz na przygotowanie dokumentacji, ogłaszamy również kolejne przetargi. Dużo pracy przed nami, ale efektem będzie co najmniej 830 km nowoczesnych i bezpiecznych dróg. Ponadto uwolnimy ponad 100 miejscowości od hałasu i innych uciążliwości związanych z ruchem tranzytowym" - powiedział p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, cytowany w komunikacie.

W grudniu 2020 r. podpisane zostały pierwsze umowy z wykonawcami. W systemie projektuj i buduj powstaną obwodnice Lipska (woj. mazowieckie) i Wąchocka (woj. świętokrzyskie), a w systemie tradycyjnym obwodnica Smolajn (woj. warmińsko-mazurskie), wynika także z materiału.

W ciągu roku funkcjonowania programu ogłoszono również przetargi na realizację obwodnic:

w systemie tradycyjnym:

- Brzezia w ciągu DK25 (woj. pomorskie),

- Pułtuska w ciągu DK61 (woj. mazowieckie),

w systemie projektuj i buduj:

- Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 (woj. lubuskie),

- Suchowoli i Sztabina w ciągu DK8 (woj. podlaskie),

- Grzymiszewa w ciągu DK72 (woj. wielkopolskie),

- Żodynia w ciągu DK32 (woj. wielkopolskie),

- Gostynia w ciągu DK12 (woj. wielkopolskie),

- Szczecinka w ciągu DK20 (woj. zachodniopomorskie),

- Gryfina w ciągu DK31 (woj. zachodniopomorskie), wymieniono w materiale.

"Do końca 2021 roku ogłosimy postępowania przetargowe na realizację kolejnych obwodnic. Będą to m.in. obwodnica Dzwoli w ciągu DK74, obwodnica Strykowa w ciągu DK32 oraz obwodnica Kostrzyna nad Odrą na DK31" - zapowiedziała GDDKiA.

W opracowaniu jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla 30 zadań o długości około 192 km, podsumowano.

Podstawowym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo kierowców i podróżnych, a także mieszkańców poszczególnych miejscowości. Koszt realizacji Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 został oszacowany na blisko 28 mld zł.

