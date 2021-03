Warszawa, 23.03.2021 (ISBnews) - Solaris Bus & Coach podpisał z przewoźnikiem Dopravní Podnik w Ostrawie (DPO) umowę na dostawę 24 autobusów Urbino 12 electric, podała spółka. Zakończenie dostaw planowane jest na rok 2022.

Umowa zakłada, że wraz z pojazdami do miasta zostaną dostarczone również 24 ładowarki mobilne, 4 ładowarki serwisowe oraz 4 stacje ładowania pantografowego, podano.

"Z radością przyjęliśmy informację, że Ostrawa postanowiła zaufać Solarisowi na swojej ścieżce do elektrycznej rewolucji, która sukcesywnie opanowuje transport publiczny w europejskich miastach. Dopravní Podnik w Ostrawie była naszym pierwszym klientem w Czechach, a także ponad 20 lat temu, pierwszym zagranicznym odbiorcą autobusu Solarisa. Decyzje zakupowe DPO odzwierciedlają ich bardzo restrykcyjne podejście w kwestii transformacji swojej floty i współgrają z przyjętym przez przewoźnika mottem: 'Transport publiczny bez diesla!'. Tym bardziej cieszymy się, że pierwsze elektryczne autobusy naszej marki będą mogły być użytkowane przez mieszkańców tego regionu" - powiedział członek zarządu Solaris Bus & Coach, odpowiedzialny za obszar sprzedaży, marketingu i customer service, Petros Spinaris, cytowany w komunikacie.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów, który do tej pory dostarczył ponad 20 tys. pojazdów. Spółka w 2018 r. dołączyła do grupy CAF, która objęła 100% udziałów.

(ISBnews)