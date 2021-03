Jak poinformował szef SCA Osama Rabie, 95 statków przeprawi się przez kanał do godziny 19, zaś do północy zrobi to 45 kolejnych.

We wtorek z wizytą na miejsce udał się prezydent Egiptu Abd el Fattah es-Sisi, który stwierdził, że choć utknięcie kontenerowca w kanale było niefortunnym zdarzeniem, pokazało ono ogromne znaczenie kanału.

"Nie liczyliśmy na coś takiego, ale los dał o sobie znać. Pokazało to i potwierdziło rzeczywistość i znaczenie kanału dla świata" - powiedział Sisi, który uznał akcję odblokowania przeprawy za "egipski sukces". Prezydent zapowiedział również zakup "wszelkiego potrzebnego sprzętu", by uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.

W poniedziałek egipska państwowa agencja informacyjna SIS zażądała od agencji Reutera wycofania depeszy o tym, że po częściowym uwolnieniu kontenerowca z potrzasku statek znów został zdmuchnięty przez wiatr do pozycji w poprzek kanału. Depesza ukazała się tuż przed całkowitym uwolnieniem statku.

"Nieprawdziwe doniesienia agencji zadały moralne i materialne szkody wizerunkowi egipskich starań i interesom wielu zainteresowanych stron" - oświadczył SIS. Reuters nie wycofał depeszy.

Jednocześnie wraz z odblokowaniem kanału rozpoczęło się dochodzenie w sprawie przyczyn ugrzęźnięcia kontenerowca Ever Given. Jak dotąd podawano jedynie, że statek doznał "blackoutu", zaś do zejścia z kursu przyczyniły się silne wiatry i burza piaskowa. Tuż po wypłynięciu z kanału, na pokład statku weszli eksperci badający możliwe przyczyny oraz ewentualne strukturalne uszkodzenia, których mógł doznać w potrzasku na mieliźnie.

Jak zauważa agencja AP, sądowe spory o odszkodowania z tytułu wypadku mogą potrwać latami ze względu na skomplikowanie sprawy i międzynarodowy zasięg: Ever Given płynie pod banderą Panamy, lecz należy do japońskiej firmy, a jego obecnym operatorem jest spółka zarejestrowana na Tajwanie.