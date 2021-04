"Łącznie w I kwartale 2021 roku w Porcie Gdańsk przeładowano ponad 13,3 mln ton towarów, natomiast w I kwartale 2020 roku było to 11,3 mln ton, co stanowi wzrost o prawie 18 proc. rok do roku. Widoczne są wzrosty w większości grup ładunkowych, w tym paliwach płynnych (+39 proc.), węglu (+3,7 proc.), zbożu (+53,7), drobnicy (+9,8) i prawie 9-proc. wzrost w przeładunkach kontenerów" - czytamy w komunikacie.

"Od początku roku Port w Gdańsku notuje bardzo dobre wolumeny przeładowanych towarów. W styczniu było to 4,6 mln ton, w lutym 3,9 mln ton, a w marcu 4,6 mln ton" - dodano.

Port Gdańsk podaje, że ranking portów morskich na Bałtyku w I kw. br. przedstawiał się następująco: Ust Ługa 25,5 mln ton (-5,4 proc.), St. Petersburg 14,4 mln ton (-2,1 proc.), Port Gdańsk 13,3 mln ton (+17,8 proc.), Port Primorsk 12,6 mln ton (-22,4 proc.), Port Kłajpeda 11,3 mln ton (-0,2 proc.)

Natomiast ranking kontenerowy na Bałtyku był taki: Port Gdańsk 515 042 TEU (+8,6 proc.), St. Petersburg 499 640 TEU (-11,1 proc.), Port Gdynia 239 454 TEU (+6,8 proc.).

"Ten awans pokazuje siłę Portu Gdańsk, pomimo trwającej na świecie pandemii. Jest to zasługą naszych kontrahentów i świadczy o dobrej kondycji gospodarki. Potencjał naszego największego terminalu kontenerowego DCT Gdańsk, który jest największym hubem na Bałtyku, w związku z planami inwestycyjnymi i dalszym rozwojem jest ogromny. Liczymy, że DCT Gdańsk będzie nadal tak prężnie rozwijał u nas swoją działalność. Jako zarząd portu realizujemy kluczowe inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową usprawniające dojazd do terminalu DCT. Ten kwartał cieszy nas podwójnie, bo zarówno my, jak i terminal DCT notujemy wzrosty i awansujemy w rankingach" - powiedział prezes Łukasz Greinke, cytowany w materiale.

"Cieszę się, że DCT Gdańsk miało swój udział w osiągnięciu tego kamienia milowego. Patrzymy jednak także w przyszłość i będziemy nadal inwestować w nasze możliwości przeładunkowe i usługi. Chcemy zapewniać naszym klientom jak najwięcej możliwości rozwoju i ułatwiać swobodny przepływ towarów jako bałtycki hub" - skomentował dyrektor generalny DCT Gdańsk Cameron Thorpe.