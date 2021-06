Horała był jednym z uczestników debaty pt. "Gospodarka morska a uwarunkowania komunikacyjne w Polsce. Inwestycje kolejowe i rozbudowa systemu kolejowego w ramach projektu CPK" zorganizowanej przez Radio Gdańsk w ramach I Forum Morskiego.

"Centralny Port Komunikacyjny, jak popatrzymy na nakłady finansowe, to w największej części jest to program inwestycji kolejowych. W ramach CPK powstanie blisko 1800 kilometrów nowych linii kolejowych – oczywiście z centralnym węzłem połączonym z nowym hubowym lotniskiem" - mówił wiceminister infrastruktury.

Polityk zwrócił uwagę, że udział kolei w przewozach towarów w Polsce jest wciąż "znacząco mniejszy" w porównaniu do państw zachodniej Europy.

"Aby to poprawić nie obejdzie się bez budowy nowej infrastruktury kolejowej. Ta infrastruktura kolei dużych prędkości, która powstanie w ramach CPK, będzie w oczywisty sposób nastawiona przede wszystkim na przewozy pasażerskie. To oznacza, że strumień pasażerów przeniesie się na tę sieć i zwolni się przepustowość na tej +starej+ infrastrukturze w znacznie większym stopniu dla przewozów towarowych" - dodał.

Horała podkreślił, że Polska potrzebuje "wpięcia do światowego systemu transportowego". "Bo wtedy jest usługa logistyczna, dystrybucyjna. Wtedy są też opłaty, cła, podatki itd. Prosty tranzyt, że tylko coś przejedzie przez Polskę, praktycznie nic nam nie daje, a wręcz można powiedzieć, że jest to dla nas stracona okazja" - stwierdził.

Zaznaczył, że huby komunikacyjne będą też atrakcyjnymi miejscami dla inwestorów z innych branż spoza logistyki i transportu.

Horała dodał, że w renomowanej międzynarodowej firmie zamówiona została analizę wpływu budowy CPK na krajową gospodarkę.

"Specjaliści tej firmy wyliczyli, że w perspektywie do 2034 roku to będzie prawie bilion, prawie tysiąc miliardów złotych, dodatkowej produkcji do polskiego PKB. To będzie dodatkowy dopalacz dla gospodarki, którego musimy szukać. Bo ten model, który mieliśmy do tej pory, oparty głównie na eksploatacji +surowca naturalnego+ w postaci taniej siły roboczej, się kończy. Polacy więcej zarabiają i przestaliśmy już być konkurencyjni po tym względem" - mówił pełnomocnik rządu ds. CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na powierzchni ok. 3000 ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.(PAP)

autor: Robert Pietrzak

rop/ mk/