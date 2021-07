W ocenie Zarządu Transportu Miejskiego do wzrostu wpłat w Strefach Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) przyczyniła się wyższa skuteczność kontroli opłat za parkowanie.

Reklama

W styczniu zeszłego roku na ulice wyjechały pierwsze samochody e-kontroli. Jesienią tego samego roku, czyli po ostatnim rozszerzeniu strefy, liczba wystawionych wezwań często przekraczała 1,5 tysiąca dziennie. Teraz jest to już zazwyczaj nie więcej niż 1-1,2 tys. wezwań dziennie.

Według ZDM, oznacza to, że kierowcy rzadziej próbują unikać opłat. "Tezę tę potwierdzają również dzienne wpływy z SPPN. Przed rokiem było to 300-400 tysięcy zł, obecnie już ok. 500 tysięcy złotych" – czytamy na stronach internetowych zarządu.

Od momentu wprowadzenia systemu e-kontroli w Warszawie samochody ZDM przejechały 116 104 km i skontrolowały 5 494 521 pojazdów. W efekcie wystawiono 252 485 kar za brak uiszczonej opłaty za parkowanie.

W zeszłym roku z 50 do 250 zł podniesiona została kara dla nieuczciwych kierowców, a od stycznia tego roku samo parkowanie kosztuje więcej. Opłata za pierwszą godzinę wzrosła z 3 zł do 3,90 zł. Rozszerzono czas obowiązywania płatnego parkowania oraz same strefy.