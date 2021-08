"Kwota niebagatelna – 19 mld 600 mln zł - która jest zapisana w propozycji Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., to kwota, która będzie wydatkowana tutaj, na Pomorzu Zachodnim" – powiedział we wtorek dziennikarzom wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Jak zaznaczył, pieniądze mają być przeznaczone na kluczowe inwestycje w regionie, m.in. na dokończenie drogi S3 na odcinkach od Troszyna do Świnoujścia.

"Ta inwestycja, absolutnie priorytetowa, będzie kontynuowana i będzie realizowana już w najbliższych latach. W sytuacji, kiedy będziemy mieli dokończony tunel w Świnoujściu, można powiedzieć, że z plaży w Świnoujściu będzie można dojechać w Karkonosze, na południe Polski, a mieszkańcy południa Polski będą mogli dojechać do samego Świnoujścia" – mówił wojewoda.

Finansowanie z rządowego programu do 2030 r. ma też pozwolić na budowę drogi S3 na odcinku od obwodnicy Koszalina i Sianowa do Słupska, drogi ekspresowej S10 na odcinku Szczecin – Piła, drogi ekspresowej S11 na odcinku Bobolice-Szczecinek, a także Zachodniego drogowego obejścia Szczecina w ciągu drogi S6.

"W ostatnim czasie z Urzędu Miasta (w Szczecinie - PAP) płynęły nieprawdziwe, mam wrażenie, niestety zmanipulowane informacje o tym, że ta droga nie będzie powstawała. Wszyscy państwo mogliście usłyszeć wczoraj pana premiera Mateusza Morawieckiego (…) - zachodnia obwodnica Szczecina powstanie" – podkreślił Bogucki.

Rząd planuje wydać ponad 291 mld zł na nowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., z perspektywą do 2033 r. – przekazała PAP w poniedziałek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Jak podano, źródłem finansowania będzie Krajowy Fundusz Drogowy, a poszczególne inwestycje będą zgłaszane do dofinansowania unijnego.

Nadrzędnym celem jest dokończenie sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, czyli brakujących odcinków S6, S10, S11, S12, S16, S74, przygranicznego odcinka A2 czy budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej S52.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka

emb/ amac/