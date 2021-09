Oprócz sfinalizowania najważniejszych ciągów – np. S7 z Trójmiasta w okolice Rabki czy A2 do granicy z Białorusią – powstaną też trasy, które teraz istnieją tylko na krótkich fragmentach. Chodzi np. o drogi ekspresowe: S10 z Warszawy do Szczecina, S11 z Górnego Śląska do Koszalina czy Via Carpatię (to głównie trasa S19), która ostatnio stała się jednym z priorytetów rządzących.