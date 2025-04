Sejm uchwalił nowelizację przepisów

W dniu 4 kwietnia 2025 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych. Ustawa nowelizująca jest wyjątkowo krótka, a wprowadzana zmiana może wydawać się na pierwszy rzut oka mało istotna, jednak w praktyce mocno zmieni rzeczywistość kierowców. Na czym polega zmiana?

Po jej wprowadzeniu art. 13b ust. 2a ustawy o drogach publicznych otrzyma brzmienie: Śródmiejską strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach zgrupowania intensywnej zabudowy funkcjonalnego śródmieścia, które stanowi faktyczne centrum miasta lub dzielnicy, lub na obszarze uzdrowiska (strefa ochrony uzdrowiskowej A i B) lub obszarze ochrony uzdrowiskowej (strefa ochrony uzdrowiskowej A i B), jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2, a ustanowienie strefy płatnego parkowania może nie być wystarczające do realizacji lokalnej polityki transportowej lub polityki ochrony środowiska. Oznacza to, że po wejściu uchwalonych przepisów w życie, śródmiejska strefa parkowania będzie mogła być ustanawiana już nie tylko w dużych miastach liczących ponad 100 tys. mieszkańców, ale również w mniejszych miejscowościach i na obszarze uzdrowisk. To zaś oznacza, że będzie można pobierać tam opłaty za parkowanie również w weekendy.

Opłaty za parkowanie w SPP i ŚSPP

Przypomnijmy, na gruncie obecnie obowiązujących przepisów korzystający z dróg publicznych są zobowiązani do ponoszenia m.in. opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych:

a) w strefie płatnego parkowania (SPP),

b) w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania (ŚSPP);

Strefę płatnego parkowania (SPP) ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej. Pobiera się w niej opłatę za postój pojazdów samochodowych w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.

Z kolei śródmiejską strefę płatnego parkowania (ŚSPP) ustala się na obszarach zgrupowania intensywnej zabudowy funkcjonalnego śródmieścia, które stanowi faktyczne centrum miasta lub dzielnicy w mieście o liczbie ludności powyżej 100.000 mieszkańców, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2, a ustanowienie strefy płatnego parkowania może nie być wystarczające do realizacji lokalnej polityki transportowej lub polityki ochrony środowiska. Opłatę pobiera się w niej za postój pojazdów samochodowych w wyznaczonym miejscu, w określone dni lub codziennie, w określonych godzinach lub całodobowo.

Koniec z darmowym parkowaniem w weekendy

Po wprowadzeniu zmian małe miasta, szczególnie te atrakcyjne turystycznie, będą mogły wprowadzać płatne parkowanie również w weekendy. Z inicjatywą takich zmian wyszły samorządy, które w rejonach atrakcyjnych turystycznie już od dawna borykają się z problemami wynikającymi z darmowego parkowania w weekendy. Prowadzi to na ich terenie do paraliżu komunikacyjnego i znacząco utrudnia funkcjonowanie mieszkańcom. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano: Miasta Polski od wielu lat borykają się z nadmierną kongestią samochodową. W szczególności napływ samochodów w szczycie sezonu i w weekendy sprawia, iż powierzchnia zajęta przez samochody zaparkowane w centrach miast bywa większa niż całkowita powierzchnia dróg publicznych tego obszaru. Kierowcy w centrach miast wykorzystują do parkowania każdy wolny fragment przestrzeni niszcząc przy tym zieleń miejską oraz uszkadzając niejednokrotnie zabytkową tkankę miejską. Tak duże natężenie ruchu to również istotne zanieczyszczenia środowiskowe, związane z emisją spalin samochodowych i hałasu.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja została przekazana do Senatu. Jeżeli przepisy zostaną uchwalone, wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.