Trwa wykup nieruchomości pod lotnisko

Temat Centralnego Portu Komunikacyjnego budzi w przestrzeni publicznej dużo sprzecznych emocji. Jednak bez względu na to, ilu ma przeciwników, a ilu zwolenników, działania zmierzające do jego powstania trwają i zgodnie z doniesieniami Spółki CPK, postępują do przodu. Jak bowiem wynika z informacji opublikowanej na jej stronie internetowej Spółki, w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć udało się jej już nabyć ponad 50 proc. obszaru objętego decyzją lokalizacyjną dla lotniska i zachodniej części węzła kolejowego, czyli 1283 ha.

Jak wynika z opublikowanych informacji, przeprowadzono już ponad 500 transakcji i zakupiono ponad 1900 działek o łącznej powierzchni ponad 1850 ha. Na wykupionych terenach prowadzone są rozbiórki budynków i prace wstępne. Spółka podkreśla, że jej nadrzędnym celem jest realizacja inwestycji pożytku publicznego z szacunkiem do człowieka. To dlatego zespół pracowników spółki robi wszystko, aby każdy zainteresowany mieszkaniec otrzymał atrakcyjną ofertę wykupu i mógł skorzystać ze wszystkich bonusów Programu. Od jesieni 2024 r. Spółka CPK nabywa również nieruchomości w ramach Kolejowego Programu Dobrowolnych Nabyć (KPDN), który obejmuje połączenie Warszawa – CPK – Łódź. Do tej pory w ramach programu zarejestrowano zgłoszenia dla 190 działek, co stanowi 95 proc. wszystkich, jakie kwalifikują się do udziału w nim. Protokoły uzgodnień podpisano dla 96 działek, czyli dla ponad 50 proc. działek uprawnionych do zgłoszenia do programu.

Dobrowolne procedury obejmują określone bonusy za sprzedaż nieruchomości

Właściciele sprzedający swoje domy i grunty w omawianych dobrowolnych procedurach zyskują gwarancję sprzedaży nieruchomości z uwzględnieniem bonusów na poziomie +40 proc. wartości budynku i +20 proc. wartości gruntu. Jeśli taka oferta nie jest dla nich dostatecznie atrakcyjna, istnieje możliwość wyceny uwzględniającej wartość odtworzeniową nieruchomości bez uwzględnienia stopnia zużycia. Wówczas otrzymają pieniądze za 100-metrowy dom z lat 60., jak za nowy o takiej samej wielkości. Mieszkańcy mogą też skorzystać z możliwości zorganizowanie i sfinansowanie przez Spółkę CPK przeprowadzki, a także całkowitego pokrycie kosztów obsługi prawnej transakcji. Dla zainteresowanych są również organizowane konsultacje, kursy i szkolenia zawodowe.

Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem, nowe lotnisko ma zostać uruchomione w 2032 r. Jednocześnie zostanie uruchomiona linia Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią. Odcinki KDP do Poznania i Wrocławia będą gotowe nieco później, bo w 2035 roku.