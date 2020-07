FAA podaje, że problemy te dotyczą samolotów, które nie latały co najmniej od siedmiu dni. Jak pisze Reuters, w uziemionych maszynach mogło dojść do korozji zaworów, co grozi awarią silników.

Jeżeli przegląd wykaże, że zawory są skorodowane, to muszą one zostać wymienione zanim samoloty zostaną ponownie dopuszczone do użytku - zdecydowała FAA.

Koncern Boeing poinformował, że ze względu na "daleko posuniętą ostrożność" poinstruował już właścicieli tych modeli samolotów, by przeprowadzili kontrolę zaworów. Firma wyjaśniła w nocie, że "samoloty uziemione lub rzadziej używane" ze względu na pandemię koronawirusa, mogą być "bardziej podatne na korozję".

Boeing ma za sobą serię kłopotów z innym modelem samolotu. Pod koniec maja koncern wznowił produkcję Boeinga 737 Max. Maszyny tego typy zostały uziemione na całym świecie po dwóch katastrofach z ich udziałem.

W marcu 2019 roku, po katastrofach w Indonezji i Etiopii, w których zginęło łącznie 346 osób, na całym świecie samoloty Boeing 737 Max zostały uziemione. Przyczyną obu katastrof było najprawdopodobniej wadliwe oprogramowanie kontrolujące system MCAS.

737 Max to jedyny produkt Boeinga, który może konkurować z A320neo i A220, czyli dwoma modelami europejskiego rywala - Airbusa. (PAP)